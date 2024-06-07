Общество

Фонд капремонта в Волгограде удачно сэкономил на аудиторской проверке

Общество 07.06.2024 06:31
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07.06.2024 06:31


Волжская аудиторская фирма «ФОТУР» в очередной раз победила в конкурсе на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2023 год.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на конкурсную документацию, в этом году, как и в прошлом, заявки поступили от двух аудиторских организаций - ООО «АФ «ФОТУР» из г.Волжский Волгоградской области и ООО «АГ» из Самары.

Волжская фирма снова смогла предложить лучшие условия и была признана победителем, с которым заключили договор. 

Отметим, что начальная (максимальная) сумма договора составляла 240 тысяч рублей. Аудиторы из Самары сбросили цену до 165 тысяч, а их конкуренты из Волжского «упали» до 108 тысяч, что и обеспечило им победу.

В прошлом году, напомним, обязательный аудит фонда капремонта обошелся ООО «АФ «ФОТУР» в 180 тысяч рублей.

Оплата услуг аудиторов, как поясняется в документации к конкурсу, осуществляется за счет регионального оператора, за исключением средств, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах.

Специалисты должны провести аудит основных средств, производственных запасов, целевого финансирования и расходов,  денежных средств, а также соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства. 

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