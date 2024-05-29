Общество

«Бег позволяет стать лучшей версией себя»: волгоградцы примут участие в Зеленом марафоне

Общество 29.05.2024 11:03
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29.05.2024 11:03


Перед стартом Зеленого марафона, который 1 июня пройдет уже в 11-й раз в 60 городах России, участники в Волгограде поделились с редакцией своими воспоминаниями и эмоциями от прошлогодних забегов.

Волгоградец Дмитрий Овечкин легкоатлетическим спортом занимается давно, он постоянный участник Зеленого марафона. В прошлом году Дмитрий стал вторым в одном из стартов забега. Марафоны закаляют, уверен спортсмен.

Зеленый марафон – это крутое событие, которое даже равнодушных к бегу людей заставляет найти кроссовки и побежать. Я был свидетелем того, как люди, впервые выходя на старт, продолжают бегать и после марафона. Бег помогает поднять настроение, снять стресс, восстановиться, – комментирует Дмитрий.

Спортсмен считает Зеленый марафон Сбера большим спортивным мероприятием всего Волгограда, на которое он всегда идёт с радостью. В этом году также рассчитывает на призовое место. Главный совет, который Дмитрий даёт любителям бега – выходить на старт хорошо отдохнувшим, в окружении друзей и единомышленников.


А вот Анна Крупенко в Зеленом марафоне участвовала пока только один раз. Вышла на старт в прошлом году вместе с коллегами.

В своем первом Зеленом марафоне я решила принять участие со своей командой – для сплочённости коллектива, поднятия настроения и получения новых эмоций. Больше всего запомнился старт любителей скандинавской ходьбы. Было очень интересно наблюдать за участниками. Много эмоций у меня вызвал также и забег с собаками. Я впервые наблюдала, как спортсмен и его пёс были одной командой, преодолевали дистанцию вместе весело и задорно, – поделилась воспоминаниями Анна.

В этом году на Зеленом марафоне болельщики также смогут наблюдать за зрелищными стартами любителей скандинавской ходьбы и спортсменов со своими собаками.

Главное для меня в Зеленом марафоне не спортивный результат, а желание почувствовать командный дух, проверить свои возможности и физическую форму. Мне кажется, участие в таких забегах помогает укрепить стойкость и выработать выносливость. В этом году также планирую выйти на старт, – отмечает Анна.

В Волгограде старт и финиш пройдут в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: ул.Батальонная, 4. В программе — дистанции на 420 м для детей и 4,2 км взрослые, а также скандинавская ходьба на 4,2 км.

Программа Зеленого марафона в Волгограде:

09:00 – сбор гостей, болельщиков и участников соревнований, начало регистрации на забеги: взрослый, детский, скандинавская ходьба;

09:45 – зажигательная зарядка – разминка от профессиональных спортсменов;

10:00 – официальное открытие Зеленого марафона 2024;

10:30-10:55 – старты детских забегов (юные спортсмены пробегут дистанцию на 420 метров в трёх возрастных группах: от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет и от 11 до 13 лет);

10:55-11:05 – старт для спортсменов с собаками, каникросс на дистанцию 1 км;

Награждение победителей детского забега и каникросса.

11:15-11:30 – построение на массовый забег и скандинавскую ходьбу;

11:30 – старт массового забега на дистанцию 4,2 км;

13:40-14:00 – награждение победителей массового забега и скандинавской ходьбы.

До встречи у колеса обозрения! Журналисты V102.RU также примут участие в забеге.

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