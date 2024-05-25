В центре Волгограда пронесется четырехметровая колесница счастья





Сегодня, 25 мая, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится день индийской культуры. Как рассказали V102.RU в администрации парка, поклонники индийской культуры будут отмечать древний праздник Ратха-Ятра, частью которого станет пробег 4-метровой колесницы счастья, увенчанной Сударшана-чакрой. Присоединиться к одному из главных событий индуистов сможет любой желающий в 16:00. Сегодня, 25 мая, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится день индийской культуры. Как рассказали V102.RU в администрации парка, поклонники индийской культуры будут отмечать древний праздник Ратха-Ятра, частью которого станет пробег 4-метровой колесницы счастья, увенчанной Сударшана-чакрой. Присоединиться к одному из главных событий индуистов сможет любой желающий в 16:00.





Почувствовать себя кинозвездой Болливуда гостям парка помогут тематические площадки. Среди них: переодевание в сари, украшение кистей рук мехенди и гопи-дотс – точечная роспись лица. Индийский салон красоты начнет работать в 18:00. Одновременно в ЦПКиО для детворы будет организована интерактивная программа. Почувствовать себя кинозвездой Болливуда гостям парка помогут тематические площадки. Среди них: переодевание в сари, украшение кистей рук мехенди и гопи-дотс – точечная роспись лица. Индийский салон красоты начнет работать в 18:00. Одновременно в ЦПКиО для детворы будет организована интерактивная программа.

Колесница, напоминающая по форме древний храм индуистов, будет украшена красными и золотыми накидками. На верхушке купола возвысится Сударшана-чакра — «огненный» диск, один из атрибутов и символов божества Вишну. Шествие пройдет вдоль центральной аллеи парка под звуки мантр и танцев. После чего волгоградцы могут прогуляться по ярмарке, где будут представлены индийские благовония, украшения, наряды и сувениры.Расслабиться и гармонизировать свое душевное состояние отдыхающие смогут во время сеанса йоги и ходьбы по гвоздям. В это время с главной сцены будут доноситься звуки мантр, которые исполнит потомственный музыкант из Индии Битту Маллик. Он известен тем, что объединяет традиционные и современные индийские мелодии.Яркой точкой этого дня станет фестиваль красок Холи – начало в 20:40.