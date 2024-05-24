Общество

Волгоградцев приглашают спасти берег Волги от мусора и приятно провести время

Общество 24.05.2024 21:31
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24.05.2024 21:31

25 мая в Краснослободске на площадке одной из местных турбаз по адресу ул. Турбазы, д. 1Б состоится III Фестиваль на Волге. Как сообщает ИА «Высота 102», в этот день все желающие смогут присоединиться к уборке берега Волги и принять участие в бесплатной развлекательной программе.

- Для участников фестиваля будут организованы конкурсы и викторины. Перед собравшимися выступит известный скрипач Эдуард Лихолетов, а также весь день будет работать профессиональный диджей. Помимо главной площадки будут доступны разного рода интерактивы. Так спасатели обещают провести мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Для детей будут организованы бесплатные угощения. Наиболее активные участники смогут выиграть билет в музей Машкова и много других интересных призов, - рассказала редакции организатор мероприятия Ольга Козак.

Отметим, ежегодная экологическая акция традиционно приурочена ко Дню Волги. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 16:00. Вход свободный. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону: 8-960-875-70-18.

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