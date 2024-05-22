Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил решение антимонопольной службы о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «РСК-61», которое выиграло контракт на ремонт школы №3 в городе Котельниково, сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС.

Ростовская компания, которая зарегистрирована в городе Батайск, уклонилась от подписания контракта с государственным органом, поэтому была включена в реестр недобросовестных поставщиков с 18 декабря 2023 года сроком на два года.

- Общество приняло участие в закупке на выполнение капитального ремонта здания средней школы № 3 г. Котельниково, однако уклонилось от заключения контракта: не предоставило обеспечение исполнения контракта и не подписало контракт, ссылаясь на отказы банков в выдаче независимой гарантии и поломку компьютера, - пояснили в УФАС.

Антимонопольное ведомство указывает, что такое отношение к участию в закупке является недопустимым.

- Принимая решение об участии в закупке, общество должно было осознавать то обстоятельство, что оно вступает в правоотношения по расходованию публичных финансов, что требует от него большей заботливости и осмотрительности, - сообщили в антимонопольной службе.

Однако поставщик не согласился с таким строгим подходом и обжаловал решение УФАС в арбитраже. ООО «РСК-61» в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.