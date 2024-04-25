В Волгограде назначили новые дачные электрички

Общество 25.04.2024 07:45
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25.04.2024 07:45
Расписание пригородных поездов изменили в Волгограде в связи с предстоящими праздниками. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, движение пригородных поездов в Волгоградской области 27 апреля будет организовано по расписанию рабочего дня, а 29, 30 апреля и 1, 9, 10 мая – по расписанию выходного дня. Некоторые рейсы, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 – Кривомузгинский, Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), Алексиково – Урюпино (и обратно) будут перенесены на другие даты.
Кроме того, на 29, 30 апреля и 9, 10 мая назначены дополнительные рейсы городских электричек и пригородных поездов, следующих по маршрутам Тракторная Пассажирская – Канальная, Канальная – Волгоград-1, Волгоград-1 – Качалино (и обратно). Этими поездами пользуются в том числе и дачники.
Фото сайта Приволжской железной дороги
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