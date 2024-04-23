Общество

Волгоградские школьники и родители высказали свое мнение о новинках школьного меню

Общество 23.04.2024 12:38
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23.04.2024 12:38


В лицее №11 Ворошиловского района Волгограда прошла дегустация новинок школьного меню. Организаторами выступили оператор питания ООО «Виво Маркет» и Ассоциация «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».
— Дегустация новинок стала еще одним важным шагом для нашей компании. Она позволила нам получить обратную связь от школьников и родителей и понять, какие блюда им нравятся. Это поможет сделать наше меню еще более разнообразным и востребованным, а также повысить уровень удовлетворенности клиентов, — прокомментировал руководитель отдела маркетинга ООО «Виво Маркет» Ярослав Богданов. 
Несколько десятков школьников и родителей из разных районов города  приняли участие в дегустации новых блюд для школьной столовой. Участникам мероприятия представили более 20 видов горячих блюд и напитков: от гречки по-купечески и жаркого по-деревенски до вареников, блинов  и картофельных зраз. 

— В современном общепите представлен большой ассортимент разнообразных блюд, и операторам питания необходимо следовать тенденциям, чтобы привлечь внимание детей к здоровой школьной еде, — сказала представитель Ассоциации «ПСПиОН» Татьяна Беляева. — Важно разрабатывать больше блюд, которые соответствуют современным запросам детей и подростков. При этом необходимо соблюдать все нормы и правила, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность продукции. Это позволит сделать школьное питание более привлекательным и разнообразным, что в свою очередь будет способствовать формированию здоровых пищевых привычек у детей.
Целью дегустации было не только представить новые блюда, но и узнать мнение участников о них. Каждый из них получил специальный дегустационный лист. В нем волгоградцы оценивали по 5-бальной шкале внешний вид, запах и вкусовые качества блюда. В отдельной колонке они могли более развернуто изложить свои замечания. Это позволило компании получить ценную информацию о том, что нравится и не нравится потребителям, какие вкусы и предпочтения у них есть.

— Сегодня мы попробовали много блюд, они были разнообразные и вкусные. Все понравилось, особенно порадовали блинчики, мои дети их очень любят. А еще пельмени очень вкусные, я уверена, дети будут их есть с удовольствием, — поделилась впечатлениями мама двоих учеников школы №101 Екатерина Шарина.
Школьники и родители с удовольствием пробовали новые блюда и делились своими впечатлениями. Они отметили, что новинки были вкусными, разнообразными и интересными. Особенно им понравились блинчики и вареники, а также зразы картофельные с мясом.
— Все было вкусно. Больше всего понравились блинчики со сгущенным молоком и зразы с мясом. Из напитков очень понравились чай каркаде и лесные ягоды, — сказал Демид Павлов, ученик средней школы №43 Дзержинского района Волгограда. — Надеюсь, мы скоро увидим эти новинки в нашей школе”.
На встрече присутствовали эксперты в области социального питания. В их числе была Татьяна Койич, ведущий инженер-технолог ООО «Виво Маркет». Она имеет большой опыт работы и отвечает за разработку и улучшение блюд компании.
Любой родитель или ученик мог задать вопросы о школьном питании и получить квалифицированный ответ от эксперта. Такой формат открытого общения понравился участникам дегустации. Родители смогли узнать, чем кормят их детей в школе, понять, какие есть ограничения и особенности в школьном питании, а также получить ответы на волнующие их вопросы.

Дегустация прошла успешно, школьники и родители остались довольны. Они выразили надежду, что новые блюда будут включены в меню и станут постоянными.
Напомним, за этот учебный год прошло более 10 дегустаций в разных районах города. Это говорит о том, что Виво активно работает над улучшением ассортимента своей продукции и стремится удовлетворить потребности своих клиентов.
Фото ООО «Виво Маркет».
Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

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