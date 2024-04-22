В Волгограде вместо первомайской демонстрации проведут митинг

В Волгограде в 2024 году не будет традиционной первомайской демонстрации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на расписание первомайской профсоюзной недели, опубликованное на сайте облсовпрофа, 1 мая в областном центре состоятся митинг на площади перед ДК профсоюзов и гала-концерт «Славим Человека труда» в зале дома культуры.



Напомним, в 2023 году в Волгограде также не было первомайского шествия. Тогда в облсовпрофе объяснили это соображениями безопасности и «не тем временем для массовых празднеств». В 2021 году демонстрацию в Волгограде отменяли из-за эпидемии коронавируса.

Сегодня, 22 апреля, на совещании с губернатором Волгоградской области прозвучала информация о том, что полный перечень мероприятий по случаю Первомая и Дня Победы будет подготовлен до конца месяца. При этом глава региона поручил профильным структурам тщательно проработать меры безопасности на время проведения массовых торжеств.

Ранее ИА «Высота 102» сообщило о том, что традиционные парад Победы и праздничный салют отменять 9 мая в Волгограде пока не планируют.



Фото Павла Мирошкина/V102.RU