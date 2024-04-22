Общество 22.04.2024 11:48
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22.04.2024 11:48
Имя Софии Тормосиной все громче звучит в мире юниорского бокса. Юная жительница города Котельниково – воспитанница спортивного клуба «Витязь», организованного работниками предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий, за три года смогла достичь высот, о которых другие спортсмены мечтают долгие годы.
София не только двукратная победительница чемпионатов Волгоградской области – она дважды вставала на пьедестал Южного федерального округа. Ее успех не ограничивается только наградами и призовыми местами. В совсем юном возрасте она заслужила второй спортивный юношеский разряд по боксу и продолжает свой путь к вершинам спорта, постоянно повышая планку.
За кулисами успеха юной спортсменки из Котельниково стоят долгие часы тренировок и строгий режим под руководством тренеров – электромеханика участка конвейерного транспорта №1 рудника ЕвроХим-ВолгаКалия Сергея Гумманика и Юрия Ребрикова. От своих наставников и друзей по клубу Соня получила не только профессиональные навыки, но и веру в себя, поддержку, помогающие ей побеждать, невзирая на опыт и регалии соперников.
А вот за питанием молодой чемпионки следит лично отец – шеф-повар гостиницы «Кристалл» сервисного предприятия ЕвроХим-ВолгаСервис Николай Тормосин.
София не останавливается на достигнутом и не боится вызовов, соревнуясь не только с лучшими спортсменами страны, но и с чемпионами Европы, демонстрируя свое мастерство на международном уровне.
– Моя цель – не просто побеждать, но и показать другим ребятам, что невозможное становится возможным с настойчивостью и верой в свои силы. Главное начать, – говорит София Тормосина. – Даже в маленьком городе можно добиться успеха, особенно с такой поддержкой за спиной.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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