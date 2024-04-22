Волгоградец принес в поликлинику опасного клеща

Общество 22.04.2024 08:11
0
22.04.2024 08:11
Уже 112 жителей Волгоградской области обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, среди них – 49 детей. Только за последнюю неделю зарегистрировано 75 обращений с данной проблемой.
Тревожно, что в пробах клещей выявлен 1 положительный результат на наличие маркеров к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза. Однако случаев заболеваний этой инфекцией и крымской геморрагической лихорадки в этом году не зафиксировано.
В этом году клещи активизировались раньше времени из-за раннего потепления. В ведомстве напоминают, что насекомых нужно снимать с кожи по определенной инструкции, а еще лучше – сделать это в травмпункте или поликлинике.
Под Волгоградом на американском заводе 26 апреля зазвучат электросирены22.04.2024 12:40
Общество 22.04.2024 12:40
Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросы22.04.2024 12:21
Общество 22.04.2024 12:21
«Часами стояли на пекле»: в Камышине после скандала с очередью на автобус усилят маршрут «Автостоянка — Кладбище»22.04.2024 12:11
Общество 22.04.2024 12:11
Был Ленин такой золотой: памятник вождю мирового пролетариата почернел в Волгограде22.04.2024 11:50
Общество 22.04.2024 11:50
В Котельниково Волгоградской области засияла новая звезда мирового бокса22.04.2024 11:48
Общество 22.04.2024 11:48
Волгоградцы отпразднуют Первомай и День Победы в условиях режима повышенной готовности22.04.2024 11:30
Общество 22.04.2024 11:30
Опубликован маршрут ретропоезда «Воинский эшелон» в Волгоградской области22.04.2024 10:52
Общество 22.04.2024 10:52
Запуск семи фонтанов в центре Волгограда оценили в 1,8 млн рублей22.04.2024 10:36
Общество 22.04.2024 10:36
В пойме Царицы рабочие заменили 168-метровый отрезок старого трубопровода22.04.2024 10:12
Общество 22.04.2024 10:12
В Волгограде отменили отключение горячей воды22.04.2024 09:17
Общество 22.04.2024 09:17
Глава Котовского района Чумаков объявил об уходе в отставку22.04.2024 06:45
Общество 22.04.2024 06:45
Балканский циклон принес в Волгоградскую область грозовые ливни21.04.2024 21:22
Общество 21.04.2024 21:22
«Работа порой даже снится»: волгоградский танцор хип-хопа стал одним из самых известных звонарей России21.04.2024 18:16
Общество 21.04.2024 18:16
Волгоградцев ждет длинная рабочая неделя21.04.2024 17:59
Общество 21.04.2024 17:59
В Волгограде утвердили охранное обязательство для аварийного «Маяка»21.04.2024 14:48
Общество 21.04.2024 14:48