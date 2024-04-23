



В Волгоградской области дачники смогут бесплатно подвести газораспределительную инфраструктуру к своим участкам. С 17 апреля поставщики голубого топлива начали приём индивидуальных и коллективных заявок.

Золотая труба

Возможность обеспечить СНТ голубым топливом была у садоводов и раньше. Более того, ко многим товариществам, располагающимся вблизи крупных газифицированных населённых пунктов, уже были проложены магистральные сети. На 2024 год коммуникации подведены к 89 СНТ. При этом в планах специалистов до конца 2025 завершить прокладку трубопроводов к ещё 140 дачным товариществам.

Однако до последнего времени большинство дачников не могли себе позволить такую роскошь.

Ещё до объявления о планах по расширению госпрограммы догазификации волгоградские садоводы начали прицениваться к проведению газа. В январе-феврале 2024 года в Волгограде состоялись собрания членов ряда СНТ, где правления огласили предварительную стоимость строительства распределительных сетей.

Так, по оценке председателя СНТ «Строитель», только лишь топографическая съёмка местности обошлась бы товариществу в 200 тыс. рублей, а изготовление всей проектно-сметной документации — ещё в 2 млн рублей. Строительство же газопровода влетело бы небольшому товариществу в баснословные 30 млн рублей.

Конечно же, данные суммы изначально оказались неподъёмны для некоммерческих объединений. К тому же впоследствии вставал бы вопрос обслуживания коммуникаций.

От первого лица

Решить эту проблему распорядился во время недавнего послания Федеральному собранию Владимир Путин. По поручению главы государства были подготовлены поправки в нормативно-правовую базу.

- Постановлением правительства России от 16 апреля 2024 года внесены изменения в правила газификации объектов капитального строительства, предусматривающие возможность социальной газификации участков, расположенных на территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, находящихся в границах газифицированных населённых пунктов, — рассказали ИА «Высота 102» в «Газпром газораспределение Волгоград».

Теперь, благодаря решению президента, поставщики газа возьмут соответствующие расходы на себя. Дачникам будет необходимо оплатить лишь работы непосредственно на своём личном участке.

Минимальный пакет документов

Подать заявку на доказмфикацию дачного участка может как отдельный дачник, так и целое СНТ. При этом направить её можно как в бумажной, так и в электронной форме.

Редакция ИА «Высота 102» попросила специалистов рассказать о том, какие документы необходимы для бесплатной газификации СНТ. По информации «Газпром газораспределение Волгоград», волгоградским садоводам потребуется собрать лишь минимальный перечень документов.

Для социальной газификации товариществам или их членам необходимо обратиться в газораспределительную организацию, предоставив:

кадастровый номер земельного участка (при подаче заявки о подключении через единый портал), на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя, которые необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения;

ситуационный план;

топографическую карту земельного участка;

копии документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства и земельный участок;

расчет максимального часового расхода газа (в случае расчетного расхода газа, превышающего 7 куб. метров) с учетом объема потребления газа всех планируемых к подключению объектов капитального строительства, в том числе планируемых, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения, на каждом земельном участке, расположенном в границах территории СНТ;

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя СНТ;

протокол общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества (в случае подачи заявки о подключении собственником домовладения, находящегося в границах территории садоводства, либо уполномоченным представителем садоводческого некоммерческого товарищества.

Поддержка региональных властей

Помимо того, что газораспределительные организации теперь должны взять на себя расходы по строительству коммуникаций от магистральной линии до конкретного участка на территории СНТ, многие садоводы теперь смогут воспользоваться региональными льготами, компенсирующими и оставшиеся затраты.

Так, в Волгоградской области для малоимущих, пенсионеров, ветеранов и некоторых других категорий социально незащищённых слоёв населения установлена субсидия в размере до 100 тыс. рублей. Этими средствами можно покрыть расходы «последних метров» по строительству газопроводной линии от границы участка непосредственно до жилого домовладения. Также государственную дотацию можно направить на закупку газового котла, плиты и счётчика.

Отметим, уточнить порядок получения субсидии в рамках социальной газификации дачных участков все желающие могут, обратившись в местный отдел социальной защиты или же по телефону горячей линии 8 (8442) 35-30-09.