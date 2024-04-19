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ВТЗ повысил пропускную способность пункта проезда автотранспорта и проходной

Главное 19.04.2024 14:28 Реклама
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19.04.2024 14:28 Реклама


На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, завершили реконструкцию контрольно-проездного пункта №5. Благодаря модернизации повысились его пропускная способность и уровень безопасности, а также улучшились условия труда.
Обновленную инфраструктуру открыли к 23-й годовщине основания ТМК. Комплекс модульных зданий и автостоянка построены с учетом возрастающего транспортного потока. В отличие от предыдущего, функционально устаревшего здания, где проводился контроль пешеходов и автотранспорта, новый комплекс включает три модульных корпуса: для прохода людей, для оформления пропусков на въезд грузового транспорта, а также для регистрации и контроля грузов.
Для сотрудников предусмотрена отдельная проходная, оборудованная тремя турникетами. Въезд для автотранспорта увеличен до четырех дорожных полос вместо двух, что ускорит проезд автомобилей. Для крупногабаритного транспорта с таможенными грузами предусмотрена отдельная расширенная полоса. С целью сокращения простоев и мониторинга экологической безопасности КПрП оборудован системами автоматического контроля грузооборота и радиационного транспортного контроля. В корпусах предусмотрены комнаты для размещения технических средств охраны, отдыха работников, временного хранения личных вещей, которые нельзя проносить на предприятие.
На прилегающей территории открыта автостоянка площадью 8 тысяч кв. метров для личного и транзитного легкового транспорта на 312 парковочных мест. Рядом с контрольно-проездным пунктом благоустроены городские остановки общественного транспорта. На прилегающем участке дороги уложено новое асфальтобетонное покрытие, обустроен светофорный перекресток с пешеходными переходами.
— При обновлении инфраструктуры ВТЗ уделяет особое внимание эффективности, безопасности и созданию комфортных условий как на территории завода, так и за ее пределами. Благодаря модернизации объектов пропускной системы мы повышаем контроль, улучшаем логистику и при этом делаем обязательные процедуры максимально удобными для сотрудников и партнеров. В ближайших планах предприятия реконструкция еще двух пунктов пропуска, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Напомним, месяцем ранее на ВТЗ ввели в эксплуатацию обновленные производственные участки спецавтотранспорта и подготовки железнодорожных вагонов к погрузке.
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186

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