Общество

«Прямо стыд какой-то»: в Котово сняли на видео «раны» на здании ЦРБ

Общество 20.04.2024 12:47
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20.04.2024 12:47




Жители Котово Волгоградской области ужаснулись состоянию входа в рентгенотделение, расположенное в здании центральной районной больницы. Как рассказали V102.RU котовчане, покрытие пандуса находится в таком состоянии, что провезти по нему носилки с лежачими больными могут только очень сильные мужчины. Козырек над входом в отделение и вовсе пребывает в ужасающем состоянии – он весь в рваных дырах, как от осколков. Не лучше картина и внутри отделения – потолки в подтеках, вокруг уходящих в подвал труб крошится пол.
- Прямо стыд какой-то – в нашем районе и врачей не хватает, и больница в таком ужасном состоянии. Слышали, и в Волгограде, и в других районах в медучреждениях делают капитальный ремонт, а про нас как-будто все забыли, - делятся горожане.

Жители также показали состояние носилок, на которых на рентген заносят лежачих больных. От наклеенной, видимо, много лет назад клеенки остались лишь фрагменты.
- Мы еще можем понять, если нет денег на капремонт. Но неужели нереально заменить эти носилки на новые? Это же неуважительно к лежачим больным, - удивляются котовчане.

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуацию с состоянием отделения Котовской ЦРБ и медицинских носилок.
- По обращению родственника маломобильной пациентки Котовской ЦРБ был выделен свободный санитарный транспорт и предоставлен сотрудник для помощи в переносе женщины. За использование в переносе пациентки носилок, пришедших в негодность, диспетчеру и водителю вынесено замечание, - говорится в ответе на редакционный запрос.
- Дополнительно сообщаем, что в рамках подготовки новой региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы в части проведения капремонта зданий ЦРБ была подана заявка на включение в региональную программу. До конца весны запланировано проведение косметического ремонта строений после зимнего периода, в том числе рентгенкабинета стационара, - добавили в ведомстве.
Фото и видео Александра Касьянова

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