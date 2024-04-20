«Прямо стыд какой-то»: в Котово сняли на видео «раны» на здании ЦРБ











Жители Котово Волгоградской области ужаснулись состоянию входа в рентгенотделение, расположенное в здании центральной районной больницы. Как рассказали V102.RU котовчане, покрытие пандуса находится в таком состоянии, что провезти по нему носилки с лежачими больными могут только очень сильные мужчины. Козырек над входом в отделение и вовсе пребывает в ужасающем состоянии – он весь в рваных дырах, как от осколков. Не лучше картина и внутри отделения – потолки в подтеках, вокруг уходящих в подвал труб крошится пол. Жители Котово Волгоградской области ужаснулись состоянию входа в рентгенотделение, расположенное в здании центральной районной больницы. Как рассказали V102.RU котовчане, покрытие пандуса находится в таком состоянии, что провезти по нему носилки с лежачими больными могут только очень сильные мужчины. Козырек над входом в отделение и вовсе пребывает в ужасающем состоянии – он весь в рваных дырах, как от осколков. Не лучше картина и внутри отделения – потолки в подтеках, вокруг уходящих в подвал труб крошится пол.

- Прямо стыд какой-то – в нашем районе и врачей не хватает, и больница в таком ужасном состоянии. Слышали, и в Волгограде, и в других районах в медучреждениях делают капитальный ремонт, а про нас как-будто все забыли, - делятся горожане. делятся горожане.





Жители также показали состояние носилок, на которых на рентген заносят лежачих больных. От наклеенной, видимо, много лет назад клеенки остались лишь фрагменты. Жители также показали состояние носилок, на которых на рентген заносят лежачих больных. От наклеенной, видимо, много лет назад клеенки остались лишь фрагменты.

- Мы еще можем понять, если нет денег на капремонт. Но неужели нереально заменить эти носилки на новые? Это же неуважительно к лежачим больным, - удивляются котовчане.







В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуацию с состоянием отделения Котовской ЦРБ и медицинских носилок.

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуацию с состоянием отделения Котовской ЦРБ и медицинских носилок.

- По обращению родственника маломобильной пациентки Котовской ЦРБ был выделен свободный санитарный транспорт и предоставлен сотрудник для помощи в переносе женщины. За использование в переносе пациентки носилок, пришедших в негодность, диспетчеру и водителю вынесено замечание, - говорится в ответе на редакционный запрос.

- говорится в ответе на редакционный запрос.

- Дополнительно сообщаем, что в рамках подготовки новой региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы в части проведения капремонта зданий ЦРБ была подана заявка на включение в региональную программу. До конца весны запланировано проведение косметического ремонта строений после зимнего периода, в том числе рентгенкабинета стационара, - добавили в ведомстве.

- добавили в ведомстве.

Фото и видео Александра Касьянова

