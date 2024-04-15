В Волгограде отделение поликлиники №5 не закрылось после пожара

Отделение поликлиники №5 в Кировском районе Волгограда продолжило работу после пожара, произошедшего 12 апреля. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, прием пациентов осуществляется в штатном режиме.

По словам волгоградцев, в медучреждении, действительно, почти не видно следов возгорания и тушения пожара.

- Огонь вспыхнул на крыше, над кабинетом фтизиатра, наверное, заливали больше там. Но в коридорах и в других врачебных кабинетах на первый взгляд все в порядке, - поделились волгоградцы.

Напомним, причиной возгорания в поликлинике стал ландшафтный пожар – около двухэтажного здания на ул. Воронкова, 3, окруженного камышом, сначала загорелась растительность, а потом искры попали на кровлю, которая тоже вспыхнула. Пожар был своевременно потушен.