В Волгоградской области 14-летняя девочка стала мамой





14-летняя девочка стала мамой в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на профильный комитет администрации региона, в числе новоиспеченных родителей в общей сложности 23 несовершеннолетних девушки.

Так, с начала 2024 года кроме одной 14-летней девочки материнство за три прошедших месяца примерили на себя шесть 15-летних особ. Также дети появились с января по март у шестнадцати 16-летних волгоградок.

Лишь трое несовершеннолетних мальчиков, по официальной статистике, стали отцами за указанный период: один юноша стал папой в 16 лет, еще двое – в 17 лет.

Отметим, в числе наиболее поздних родителей с начала 2024-го в отчетах засветились один 46-летний отец и две 48-летние женщины.