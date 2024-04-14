В Волгоградской области не нашлось желающих капитально отремонтировать 56 МКД





Региональный фонд капитального ремонта подвёл итоги 2023 года. Как сообщает ИА «Высота 102», со ссылкой на отчёт организации, в минувшем году сразу 56 МКД, перешедших из предыдущих периодов, не были своевременно обновлены из-за отсутствия желающих выполнить необходимый объём работ. Оператор неоднократно объявлял аукционы, но на торги так и не заявился ни один участник.

Примечательно, что ряд многоквартирных объектов находятся в подвисшем состоянии уже ни один год. В ближайшие месяцы специалисты рассчитывают актуализировать стоимость обновления этих домов, после чего подряды на работы будут повторно выставлены на торги.

Согласно отчёту фонда капитального ремонта Волгоградской области, в 2023 всё же удалось полностью завершить работы на 217 МКД, сдача которых должна была состояться в 2018–2022 годах. Ещё 27 «долгостроев» были отремонтированы, однако не успели до конца года пройти строительный контроль. Превысить 95% готовности подрядчикам удалось на 86 многоквартирных домах из краткосрочного плана минувших лет.

Отметим, помимо объектов из предыдущих периодов, в 2023 году региональным оператором был запланирован капитальный ремонт 289 строений. В этот раз подрядчики оказались куда пунктуальнее, до 31 декабря были сданы работы на 286 объектах.