Общество

Под Волгоградом разыскивают хуторянина в куртке с красными полосками

Общество 12.04.2024 13:23
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12.04.2024 13:23


Волонтеры разыскивают бесследно пропавшего 5 апреля в хуторе Атамановка Даниловского района Волгоградской области Евгения Васильевича Кузнецова. 

– 41-летний мужчина 5 апреля был в гостях у друзей. До дома после встречи он не дошел. С собой у не было ни документов, ни телефона, – сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Приметы пропавшего: 

  • рост 170
  • худощавое телосложение
  • серые глаза
  • каштановые волосы

В день исчезновения был одет в куртку с красными полосками, спортивные черные штаны, черные кроссовки с красными вставками и черную шапку. 

Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102.

Фото: ПСО «Оберег» 

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