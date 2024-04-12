Под Волгоградом разыскивают хуторянина в куртке с красными полосками





Волонтеры разыскивают бесследно пропавшего 5 апреля в хуторе Атамановка Даниловского района Волгоградской области Евгения Васильевича Кузнецова.

– 41-летний мужчина 5 апреля был в гостях у друзей. До дома после встречи он не дошел. С собой у не было ни документов, ни телефона, – сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег».

Приметы пропавшего:

рост 170

худощавое телосложение

серые глаза

каштановые волосы

В день исчезновения был одет в куртку с красными полосками, спортивные черные штаны, черные кроссовки с красными вставками и черную шапку.

Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить на круглосуточную горячую линию 8-800-505-10-65 или по номерам экстренных служб 112 и 102.

Фото: ПСО «Оберег»