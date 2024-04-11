Общество

В Волгограде выделили 3,7 млн рублей на ремонт мемориала в поселке Гули Королевой

Общество 11.04.2024 11:11
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11.04.2024 11:11


В Советском районе Волгограда отремонтируют братскую могилу на территории поселка Гули Королевой. Накануне власти объявили о поиске подрядной организации.

- Победителю аукциона предстоит привести в порядок скульптурное изображение воина и надгробную плиту с именами погибших защитников города-героя, воссоздать мемориальную стену и выполнить ряд других работ, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.

Согласно информации, размещенной на Госзакупках, на ремонт мемориала из бюджета выделено 3,7 млн рублей.

Отметим, братская могила на территории поселка Гули Королевой имеет статус объекта культурного наследия. Работы по ее обновлению может выполнятся лишь организация со специальной лицензией. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля.

Фото: пресс-службы администрации Волгограда.

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