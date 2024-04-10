На трассе Волгоград - Луганск ввели реверсивный режим





На участке трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский –Луганск в Суровикинском районе Волгоградской области временно введут реверсивное движение в связи с дорожным ремонтом, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Упрдор Москва — Волгоград».

Работы по восстановлению дорожного покрытия проходят на участке 111-121 км федеральной автомобильной дороги Р-260. Планируется, что до 15 апреля специалисты снимут изношенный слой асфальта и положат выравнивающий слой. В период проведения работ движение будет осуществляться в реверсивном режиме.

Уже после майских праздников дорожники начнут второй этап работ – будет уложен верхний слой асфальтобетона и нанесена разметка из устойчивого от стирания термопластика. В этот период движение также будет реверсивным. Окончание дорожных работ на трассе планируется завершить к июню.



Фото: «Упрдор Москва — Волгоград»