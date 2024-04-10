Жителей Центрального района Волгограда накануне поздно вечером напугал громкий звук, похожий на взрыв. Как сообщили V102.RU очевидцы, которые находились вблизи улиц Коммунистической и Мира, они содрогнулись от этого звука примерно в 22.30.

- Это было похоже на взрыв. Возле физиотерапевтической поликлиники на улице Порт-Саида прям сигналки у машин сработали, - рассказала информагентству местная жительница.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что никаких сообщений о подобном происшествии им не поступало.

Фото из архива V102.RU