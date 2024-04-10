Общество

Все выше и выше: жара в Волгоградской области усилится до +28

Общество 10.04.2024 08:12
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10.04.2024 08:12


В Волгоградской области к выходным усилится жара. По данным Волгоградского ЦГМС, к 12 апреля в некоторых районах региона дневная температура воздуха повысится до +28. Ночью будет прохладнее – от +11 до +13 градусов.
В Волгограде пик дневной жары придется также на 12 апреля – в областном центре воздух прогреется до +27. Немудрено, что в регионе уже раньше времени начал цвести абрикос. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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