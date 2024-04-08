Общество

Жителей поселка под Волгоградом напугала перекличка Симбы и Бонифация

Общество 08.04.2024 13:24
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08.04.2024 13:24


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области жители посёлка Вторая Пятилетка бьют тревогу из-за «разгуливающих» по ночам львов.

- Сегодня я слышала рык в непосредственной близости от моего дома. Затем был топот какой-то и дыхание животного. При этом рык перемещался по территории посёлка. Его было слышно то из одной точки, то из другой. Лично я с появлением по соседству опасных хищников стала чувствовать себя неуютно. Это всё же жилой посёлок, а не природный парк для организации сафари, - рассказала ИА «Высота 102» местная жительница по имени Екатерина.

На территории посёлка располагается приют для животных «Дино». На попечении зоозащитников находятся четыре льва, однако, по информации руководства организации, все они содержатся в клетках под пристальным надзором специалистов.

- Жители Второй Пятилетки действительно могли слышать рычание животных. В этом нет ничего удивительного. Несколько недель назад Росприроднадзором нам был передан на содержание годовалый львёнок по кличке Бонифаций. Он сейчас ещё только знакомится со своими сородичами, и периодически по вечерам они устраивают перекличку, - рассказала ИА «Высота 102» директор фонда «Дино» Анжела Макарова.

Как уточнила специалист, рычание львов сравнимо со звучанием мощного сабвуфера. Оно может разноситься по округе на расстояние более 8 километров. Естественно, что у местных жителей соответствующий аккомпанемент может вызвать дополнительную тревогу. При этом прогулки животных по улицам посёлка невозможны по определению.

- Даже если взять Бонифация, львёнком, конечно, его назвать можно лишь условно — это в первую очередь хищник. Его выгул как какое-то домашнее животное полностью исключён. Его элементарно никто не сможет из наших сотрудников удержать на поводке. Все дикие животные постоянно находятся в специальных сертифицированных вольерах. Уход за ними регламентирован Росприроднадзором, — добавила Анжела Макарова.

Сотрудники приюта просят местных жителей с пониманием отнестись к возможному дискомфорту от такого соседства, подчёркивая, что никакой угрозы от находящихся в клетках животных нет.

- Чтобы вы понимали, все находящиеся у нас львы были изъяты у частных хозяев. Первые животные Симба и Эрон были переданы нам надзорным ведомством всего на две недели, а в итоге находятся под нашей опекой уже несколько лет. На сегодняшний день российские зоопарки переполнены. Хищников элементарно некому у нас забрать, — подчеркнула руководительница.

Отметим, на сегодняшний день в приюте «Дино» содержатся львы Симба, Эрон и Бонифаций, а также львица Каира. Помимо хищников, в приюте обрели свой новый дом и многие экзотические животные, от которых отказались их хозяева, а также домашние питомцы.

Фото: приют «Дино»

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