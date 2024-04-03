Мужчина сбежал от алиментов на ферму в Волгоградской области





Судебные приставы Котельниковского района совместно с коллегами из районного отдела МВД и регионального управления ФСИН нашли на ферме скрывающегося от наказания должника по алиментам. Как сообщили V102.RU в ведомстве, мужчина после оглашения приговора в виде 6 месяцев исправительных работ решил просто сбежать.

- В результате разыскных мероприятий, удалось установить местонахождение должника. Он скрывался на территории фермерского хозяйства. Мужчину задержали, - пояснили в ведомстве.

После поимки беглеца заключили под стражу, а после, рассмотрев представление судебных приставов, суд ужесточил ему наказание. Должнику назначен 1 месяц и 21 день в колонии-поселении.

Фото из архива V102.RU