В Волгограде из музея вывезли танки Т-26 и Т-34

В Волгограде началось формирование ретропоезда «Воинский эшелон», который совершит праздничный тур по Приволжской железной дороге. В этом году мероприятие приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали V102.RU в организации.«Воинский эшелон» будет сформирован из двух действующих паровозов и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны из коллекции музея-панорамы «Сталинградская битва». В числе экспонатов – танки Т-26 и Т-34, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы. Также в состав поезда включат сценическую платформу, вагон-теплушку и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Сталинградской битве. Для машинистов и помощников машинистов паровозных бригад изготовили специальную форму образца 1943 года.С 17 апреля по 14 мая ретропоезд сделает остановки на 25 железнодорожных станциях в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.