



В Центральном районе Волгограда с наступлением благоприятных погодных условий возобновились работы по капитальному ремонту многоэтажек на ул. Невской. Здесь в течение ближайших месяцев завершится преображение фасадов домов №№ 10, 12, 12а, 14 и 16.

На сегодняшний день готовность большинства объектов перешагнула рубеж в 50%, а некоторые уже подготавливаются специалистами под финишную отделку.







– Основной комплекс работ разбит на отдельные этапы. Сначала наши специалисты обшивают дома базальтовой ватой, поверх наносят скрепляющее покрытие и армирующую сетку. Далее сверху наносится слой декоративной штукатурки и грунтовки. На финальном этапе происходит покраска фасада, – рассказал ИА «Высота 102» мастер участка компании ООО «ИМЕКСО» Вячеслав Абраменко.





Применяемая организацией технология требует от строителей куда больших усилий, нежели при обычной покраске или штукатурки фасада. При этом получившийся «слоёный пирог» существенно улучшает теплоизоляционные свойства перекрытий дома и гарантированно защищает от воздействия атмосферных осадков.

– Такой подход применяется в Волгограде лишь на протяжении нескольких последних лет, при этом в других крупных городах он уже давно вовсю используется. Так, один из первых объектов, отремонтированных нашей компанией с обшивкой фасада базальтовым утеплителем, успешно эксплуатируется уже 15-й год. Заказчики до сих пор благодарят нас за проделанную работу, – добавил специалист.

Несмотря на то, что обновление фасадов домов на ул. Невской сейчас в самом разгаре, даже частичная готовность сооружений уже приносит свои результаты.

– Если говорить откровенно, в моём доме уже много лет существует проблема с отоплением. Батареи чуть тёплые, а в комнатах морозильник. Вот эта зима, пожалуй, первая, когда я почувствовала комфортную температуру. Как только был утеплён фасад, температура в комнатах достигла нужного уровня. Поэтому я очень благодарна рабочим, – рассказала ИА «Высота 102» жительница дома № 16 на ул. Невской Татьяна Щербакова.





Строители ещё в начале зимы завершили обшивку фасада этого девятиэтажного здания. В настоящее время благодаря сухой и тёплой погоде рабочие завершают грунтовку нового покрытия под покраску. Помимо фасадных работ в домах на ул. Невской специалисты производят замену окон на лестничных площадках и подъездных дверей. Кроме того, рабочие заменяют откосы оконных проёмов жилых квартир. В отдельных случаях, если собственник не произвёл замену старых деревянных рам, специалисты осуществляют их покраску в утверждённый проектом цвет. Не обделяют вниманием специалисты и балконы – их по желанию собственников подрядчик готов обшить железным профилем.

– Стараемся во всём идти жильцам навстречу. Где-то входное крыльцо подделаем, где-то ещё какие просьбы выполняем. Это живой, естественный процесс. По закону собственники должны были демонтировать кондиционеры, но это для всех дополнительные траты денег и времени. Мы и здесь пошли навстречу. Хоть это и усложняет монтаж утеплителя и нанесение штукатурки, но мы не могли жителей оставить один на один с этой проблемой. Всё решили. Я даже скажу больше, для повышения сохранности радиаторов на время ремонта наши специалисты накрывают каждый кондиционер специальной целлофановой плёнкой, – отметил Вячеслав Абраменко.

Естественно, столь гибкий подход к озабоченностям жильцов находит и обратный отклик.

– В нашем доме работы подходят к концу. Зданию уже 50 лет. За это время оно пришло в не самое лучшее состояние. Кое-где плитка отваливается, местами есть ещё какие-то дефекты. Но сейчас дом похорошел. Ждём с нетерпением, когда специалисты завершат покраску. Конечно, ремонт есть ремонт, бывают какие-то небольшие замечания, но подрядчик со всеми жильцами в контакте. Все проблемы оперативно решаются,– рассказала жительница дома № 14 Светлана.





В самом разгаре сейчас капремонт фасада многоквартирного дома № 12а.

– Работают ребята очень быстро. Работают допоздна. Всё делают оперативно. Уверена, что таким темпом дом сдадут уже к лету, и мы встретим волгоградскую жару с обновлённым фасадом и открытыми окнами. Мы с соседями находимся в постоянном контакте с мастером. У нас все жильцы очень активные. Если кто-то заметил проблему, тут же снимаем всё, фиксируем и отправляем Вячеславу. Ещё не было такого, чтобы он не отреагировал. Всё достаточно оперативно решается, – поделилась с ИА «Высота 102» жительница дома № 12а Елена Жиманова.

Отметим, из-за неспособности жильцов некоторых домов на ул. Невской самостоятельно принять решение о проведении или переносе срока капитального ремонта, соответствующий перечень работ был утверждён органом местного самоуправления. Контракт на восстановление фасадов был по итогу электронного аукциона заключён между региональным фондом капитального ремонта и компанией ООО «ИМЕКСО». По условиям соглашения организация должна восстановить и утеплить в Волгограде фасады 58 многоквартирных домов. Большинство объектов находятся в завершающей стадии ремонта. Их сдача запланирована на май-июнь 2024 года.