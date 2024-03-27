Старт дачного сезона для тысяч садоводов Волгоградской области может быть омрачен отсутствием света и воды на участках. Как стало известно ИА «Высота 102», перед энергетиками волгоградские СНТ скопили общий долг в сумме более 307 миллионов рублей. В ПАО «Волгоградэнергосбыт» готовы к кардинальным действиям, от которых могут пострадать даже дисциплинированные волгоградцы, если вовремя не примут необходимые меры.

Проблема, в сущности, не нова. Из года в год энергетики в Волгоградской области вынуждены заниматься взысканием долгов, которые копят нерадивые руководители садоводческих товариществ. К сожалению, одна из самых действенных мер – отключение электричества.

— В 2022 и 2023 годах в Волгоградской области 116 садоводческих объединений были извещены об ограничении режима потребления электрической энергии в отношении объектов внутренней инфраструктуры, — поделились информацией в ПАО «Волгоградэнергосбыт». — В 55-ти из них ограничение было введено. В настоящее время отключены за долги насосные станции, наружное освещение и подсобные строения в девяти дачных СНТ Волгограда и области*, в ближайших планах – ввод ограничений еще в 12 товариществах.

Начнется ли дачный сезон для рядовых участников СНТ-должников, на данный момент зависит от финансовых возможностей товариществ, а также от добросовестности руководящих органов. Но решить проблему лично для себя может и каждый отдельно взятый дачник.

— Как и в прежние годы, члены СНТ, в которых существуют явные нарушения с прозрачностью траты средств, собираемых на оплату электроэнергии, могут перейти на прямые договоры с открытием лицевого счета в ПАО «Волгоградэнергосбыт», — напоминают в компании. — Для добропорядочных владельцев дачных участков это реальный способ наладить расчеты за электроэнергию напрямую и не оставаться заложником чужих долгов.

Заключить договор энергоснабжения каждый владелец участка может в районном энергосбытовом участке «Волгоградэнергосбыта» по месту нахождения СНТ, а также в офисах компании или в дистанционном формате. В последнем случае нужно зайти на сайт energosale34.ru, скачать и подготовить пакет документов, необходимых для заключения, сделать их электронную копию (скан) и вместе с заявлением установленной формы отправить на электронную почту контакт-центра contact@energosale.ru.

— В настоящее время на прямые договоры с энергосбытовой компанией-гарантирующим поставщиком перешли более 25 тысяч дачников по всей Волгоградской области, — сообщают в «Волгоградэнергосбыте».

Напомним также, что одним из действенных способов борьбы с неплатежами и наведения порядка в сетевом хозяйстве СНТ является передача электросетей на баланс территориальной сетевой организации.

* В настоящее время ограничено электроснабжение следующих СНТ-должников:

«Восход»

«Наука-2»

«Сигнал»

«Восход-2»

«Изыскатель»

СН «Нефтепереработчик»

«Энергетик»

«Садовод»

«Якорь-2»