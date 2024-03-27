Общество

Волгоградские дачники на старте сезона могут остаться без света и воды

Общество 27.03.2024 09:18
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27.03.2024 09:18

Старт дачного сезона для тысяч садоводов Волгоградской области может быть омрачен  отсутствием света и воды на участках.  Как стало известно ИА «Высота 102», перед  энергетиками волгоградские СНТ скопили общий долг в сумме более 307 миллионов рублей. В ПАО «Волгоградэнергосбыт» готовы к кардинальным действиям, от которых могут пострадать даже дисциплинированные волгоградцы, если вовремя не примут необходимые меры. 
Проблема, в сущности, не нова. Из года в год энергетики  в Волгоградской области  вынуждены заниматься взысканием долгов, которые копят нерадивые руководители садоводческих товариществ. К сожалению, одна из самых действенных мер – отключение электричества. 
— В 2022 и 2023 годах в Волгоградской области  116 садоводческих объединений были извещены об ограничении режима потребления электрической энергии в отношении объектов внутренней инфраструктуры,  — поделились информацией в ПАО «Волгоградэнергосбыт».  —  В 55-ти из них ограничение было введено. В настоящее время отключены за долги насосные станции, наружное освещение и подсобные строения в девяти дачных СНТ Волгограда и области*, в ближайших планах – ввод ограничений еще в 12 товариществах. 
Начнется ли дачный сезон для рядовых участников  СНТ-должников, на данный момент зависит от  финансовых  возможностей товариществ, а также от  добросовестности руководящих органов.  Но решить  проблему лично для себя может и каждый отдельно взятый дачник. 
— Как и в прежние годы, члены СНТ, в которых существуют явные нарушения с прозрачностью траты средств, собираемых на оплату электроэнергии, могут перейти на прямые договоры с открытием лицевого счета в ПАО «Волгоградэнергосбыт»,  — напоминают в компании. —  Для добропорядочных владельцев дачных участков это реальный способ наладить расчеты за электроэнергию напрямую и не  оставаться заложником чужих долгов. 
Заключить договор энергоснабжения каждый владелец участка может  в районном энергосбытовом участке «Волгоградэнергосбыта» по месту нахождения СНТ, а также в офисах компании  или в дистанционном формате. В последнем случае нужно  зайти на сайт energosale34.ru, скачать и подготовить пакет документов, необходимых для заключения, сделать их электронную копию (скан) и вместе с заявлением установленной формы отправить на электронную почту контакт-центра contact@energosale.ru.
 — В настоящее время на прямые договоры с энергосбытовой компанией-гарантирующим поставщиком перешли более 25 тысяч дачников по всей Волгоградской области,  — сообщают в «Волгоградэнергосбыте». 
 Напомним также, что одним из действенных способов борьбы с неплатежами  и наведения порядка в сетевом хозяйстве СНТ является передача электросетей на баланс территориальной сетевой организации.  
* В настоящее время ограничено электроснабжение следующих СНТ-должников:
«Восход»
«Наука-2»
«Сигнал»
«Восход-2»
«Изыскатель»
СН «Нефтепереработчик»
«Энергетик»
«Садовод»
«Якорь-2»

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