В Волжском передали ордена Мужества родным шестерых погибших бойцов

- рядовой Михаил Дубовец,
- военнослужащий контрактной службы рядовой Антон Беличенко,
- военнослужащий контрактной службы рядовой Александр Васильев,
- военнослужащий контрактной службы рядовой Алексей Коновалов,
- военнослужащий контрактной службы рядовой Роман Мартыненко,
- военнослужащий контрактной службы рядовой Виктор Дейкин.
Общество 25.03.2024 21:02
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25.03.2024 21:02
Сегодня, 25 марта, в Волжском состоялась церемония передачи наград родственникам погибших на СВО воинов. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, во Дворец культуры «Волгоградгидрострой» пригласили близких шести героев.В траурном списке – имена шестерых волжан. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ орденами Мужества посмертно награждены:
– Мой сын, Виктор Михайлович, погиб на Украине, провоевал всего полтора месяца, – рассказала мама Виктора Надежда Анатольевна. – Мальчик мой был добрый, хороший семьянин. Мы понимали, что он должен туда пойти, да он и сам шел. Он говорил мне: «Мама, кто-то должен Родину защищать.Государственные награды матерям и женам погибших волжан передали глава города Игорь Воронин и военный комиссар Сергей Карпов. Память волжан, павших на полях сражений специальной военной операции, участники церемонии почтили минутой молчания.
В администрации Волжского заверили, что окажут помощь в решении проблем семей, потерявших своих близких.Фото сайта администрации Волжского
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