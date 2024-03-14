Волгоградские депутаты соберутся 14 марта ради одного вопроса

Общество 14.03.2024 08:45
0
14.03.2024 08:45
Волгоградская областная дума проведет сегодня, 14 марта, заседание с единственным вопросом в повестке дня. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, депутаты выслушают председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Васильева, который выступит в рамках парламентского часа и расскажет об итогах реализации на территории региона нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Чиновник отчитается о результатах за 2023 год и обрисует перспективы на 2024 год.
Напомним, из-за резких перепадов температуры на многих трассах зафиксированы дефекты и повреждения. Недавно власти заявили о начале ямочного ремонта, а с наступлением благоприятных погодных условий дорожники приступят уже к более серьезному ремонту магистралей.
Председатель СНТ получил штраф в Волгограде за санкции против дачника-отщепенца14.03.2024 11:24
Общество 14.03.2024 11:24
«Это феерический бред»: «яблочника» Александра Ефимова судят за интервью в Волжском14.03.2024 11:14
Общество 14.03.2024 11:14
«Легкие» в подарок: мэрия отметит 70-летие Волжского высадкой тысяч деревьев и кустарников14.03.2024 11:02
Общество 14.03.2024 11:02
Фурам въезд воспрещён: в Волжском продолжается охота на водителей большегрузов14.03.2024 10:47
Общество 14.03.2024 10:47
«Полки уже пустые»: в Волжском закрывается строительный гипермаркет OBI14.03.2024 10:18
Общество 14.03.2024 10:18
Подозрительное сливочное масло ищут на прилавках в Волгограде14.03.2024 09:48
Общество 14.03.2024 09:48
Волгоград вошел в топ-10 самых популярных речных туристических маршрутов14.03.2024 09:43
Общество 14.03.2024 09:43
В Волгоградской области простились с добровольцем-снайпером14.03.2024 09:26
Общество 14.03.2024 09:26
«Все западное — от сатаны!»: большинство опрошенных волгоградцев высказались за отмену ЕГЭ13.03.2024 20:55
Общество 13.03.2024 20:55
Бочаров на совещании с газовиками в Волгограде озвучил рекордные цифры13.03.2024 19:21
Общество 13.03.2024 19:21
«Мы все никак не решимся»: коммунист Харитонов призвал россиян переименовать Волгоград в Сталинград13.03.2024 18:28
Общество 13.03.2024 18:28
Пока безглавая. В ЦПКиО Волгограда собирают восьмиметровое чучело зимы13.03.2024 18:11
Общество 13.03.2024 18:11
Волгоградцев приглашают отметить Масленицу поездкой в «Экскурсионном вагоне»13.03.2024 17:54
Общество 13.03.2024 17:54
Начальник погрануправления ФСБ Волгоградской области Вадим Синицын отмечает День рождения13.03.2024 17:46
Общество 13.03.2024 17:46
Анна Девяткина приглашает зрителей на концерт о главном13.03.2024 16:52 Реклама
Общество 13.03.2024 16:52 Реклама