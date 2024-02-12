Происшествия

Упавший с вагона составитель поездов умер в Волгограде

Происшествия 12.02.2024 13:01
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12.02.2024 13:01


В Волгограде умер машинист-составитель поездов, получивший травму при падении с вагона в Советском районе, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, 75-летний пострадавший, несмотря на усилия врачей, скончался в одной из волгоградских больниц. Известно, что получившего травму волгоградца доставили с территории ООО «Волгоградметаллоторг», расположенного на улице Портовской, 15. 

— Больше недели врачи боролись за его жизнь. Он получил травму, нарушив технику безопасности, — уточнил источник. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волгоградметаллоторг» зарегистрировано в марте 1998 года. Основным видом деятельности является хранение и складирование прочих грузов. Компания занимает площади в производственном здании на третьем этаже в поселке Максима Горького.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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