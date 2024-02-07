Общество

Волгоградскую область в ближайшие сутки ждет снежный шторм

Общество 07.02.2024 14:11
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07.02.2024 14:11


В Волгограде и области до 8 февраля федеральные синоптики прогнозируют сильные осадки в виде снега, мокрого снега и штормовой ветер до 23 м/с. В Волгоградском гидрометцентре в свою очередь солидарны с коллегами и предрекают в ближайшие дни снег с дождем, плюсовые температуры и достаточно ветреную погоду.  

— Завтра, 8 февраля, в ночные и утренние часы по области пройдут небольшие, местами усиливающиеся осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Днем вероятен мокрый снег, снег с дождем, переходящий в дождь. В ночной и утренний период в отдельных районах опустится туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Ночью 0...+5º, при прояснениях 0…-5º, днем +2...+7º, в отдельных северных районах +2...-3º, — рассказали информагентству в ЦГМС. — 9 февраля по региону вероятен сильный снег, переходящий в дождь. В отдельных районах вероятен туман, на дорогах местами снежные заносы и гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1...-6º, ночью при прояснениях упадет до -6...-11º.

В субботу, 10 февраля, в регионе возможны сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица. Ветер восточной четверти со скоростью 7-12 м/с. Ночью -4...-9º, при прояснении -9... -14º, в послеобеденные часы до -1...-6º.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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