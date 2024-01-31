Общество

Мать капитана затонувшего в Волгограде перед ЧМ катамарана отсудила компенсацию

Общество 31.01.2024 18:45
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31.01.2024 18:45


Мать Дмитрия Хахалева – погибшего в 2018 году в Волгограде владельца и капитана катамарана «Елань-12», отсудила 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть сына.

Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, апелляционная инстанция оставила решение Центрального районного суда без изменения. Надежда Хахалева изначально хотела получить 6 миллионов рублей, но ее требования были удовлетворены лишь частично. Требуемую компенсацию уменьшили в 30 раз.

– Указанная сумма отвечает требованиям разумности и справедливости, учитывает все значимые для данного вопроса обстоятельства, характер и степень, причиненных страданий, в том числе близкое родство, причинение психологической травмы истцам в результате гибели сына, – говорится в судебном решении.

Компенсация морального вреда взыскана с Российской Федерации в лице МВД РФ за счет казны Российской Федерации, так как среди осужденных по делу о катастрофе катамарана был сотрудник полиции.

Ранее компенсации морального вреда в размере от 150 тысяч до 3 миллионов рублей взыскали с РФ семеро родственников погибших на катамаране пассажиров.

Напомним, что катамаран, которым управлял Дмитрий Хахалев, на полном ходу столкнулся с буксиром и затонул. Погибли 11 человек из 16 находившихся на борту. Трагедия произошла на Волге в Волгограде 11 июня 2018 года, всего за несколько дней до начала Чемпионата мира по футболу. Как показала экспертиза, во время столкновения капитан и владелец катамарана Дмитрий Хахалев, был пьян. Усугубило ситуацию и то, что на 12-местном маломерном судне находились 16 человек.


Среди них было немало сотрудников правоохранительных органов, которые собирались отпраздновать день рождения одного из гостей – командиру роты № 1 ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталию Неграшу исполнилось 43 года. Отметить дату в общей компании пришли его жена Елена и 17-летняя дочь Инга. Были на катамаране и Александр Алифашкин – командир взвода ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду с супругой, у которой также был день рождения, а также коллега полицейских – Сергей Шкуренко со своей женой Анной.

Виновными в этой трагедии были признаны должностные лица ЦИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Сергей Петров и Елена Белякова, которые при наличии многочисленных нарушений дали разрешение на эксплуатацию в навигацию 2018 года базы для стоянки маломерных судов, откуда отчалил катамаран в свой последний рейс. Также был осужден владелец пристани Леонид Жданов и бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Анатолий Климов. 

Отметим, что Дмитрий Хахалев, который погиб при крушении катамарана, также был фигурантом уголовного дела о катастрофе на Волге. Его обвиняли  по ч.3 ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд пришел к выводу, что следственными органами правильно квалифицированы действия Хахалева, а основания для его реабилитации отсутствуют. Однако уголовное дело было прекращено на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ (в связи со смертью последнего).

Хахалев ранее был судим. В 2009 году суд Калаческого района Волгоградской области приговорил экс-главу районной администрации Дмитрия Хахалева к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2008 года чиновник избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем, на турбазе «Усадьба» в том же районе из хулиганских побуждений нанес побои и избил оружием мужчину, произвел не менее трех выстрелов из карабина «Сайга-МК» в находящихся там людей.

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