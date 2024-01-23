Предложения по цене принимаются до 1 апреля.
Общество 23.01.2024 12:11
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23.01.2024 12:11
Предложения по цене принимаются до 1 апреля.
Российский аукционный дом начал сбор оферт с целью изучения спроса и определения начальной цены головного офиса Сбербанка на улице Коммунистическая в Волгограде, который выставлен на продажу. Как сообщили V102.RU в РАД, после продажи 11-этажного здания Сбербанк планирует остаться на правах аренды части первого и цокольного этажей (около 2,3 тыс. кв.м из более чем 7,7 тысяч квадратов общей площади).Головной офис банка предлагают использовать или под арендный бизнес или, например, переформатировать его под многофункциональный центр с гостиничной, офисной и ресторанными функциями. В частности, в многофункциональном центре можно было объединить сразу несколько концепций, считают в РАД – это офисы, смарт-отель (автоматизированная гостиница), фуд-корт, шоурум, выставочное пространство и т.д.
Предложения по цене принимаются до 1 апреля.
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