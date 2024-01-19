Оргкомитет по празднованию 80-летия Победы образован в Волгоградской области

Образован организационный комитет по подготовке к празднованию в 2025 году в Волгоградской области 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона.

Возглавил оргкомитет, в состав которого вошли почти три десятка человек, губернатор Волгоградской области. Эта структура будет обеспечивать взаимодействие исполнительных органов Волгоградской области с территориальными органами федеральной исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными организациями и учреждениями при подготовке и проведении празднования юбилея Победы.

Напомним, что на федеральном уровне организационный комитет по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был создан в августе 2023 года. Соответствующий Указ подписал президент РФ.