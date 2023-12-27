Общество

1400 волгоградских школьников обучат на пилотов и сборщиков БПЛА

Общество 27.12.2023 19:40
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27.12.2023 19:40


Центр практической подготовки и 17 профильных кружков на базе школ по разработке и пилотированию БПЛА будут открыты в 2024 году в регионе. Волгоградская область вошла в число субъектов страны, выигравших конкурсный отбор Минпросвещения России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет образования, науки и молодёжной политики, первый центр по разработке, производству и эксплуатации беспилотников откроется в Волгоградском техническом колледже. Также специализированные кружки начнут работу в школах Волгограда, Волжского, Дубовки, Камышина, Николаевска, Михайловки, Урюпинска и Городищенского района.
Для юных инженеров оборудуют рабочую зону, в том числе с персональными компьютерами, ремонтную станцию, малую полетную зону — обучение будет вестись в рамках программ дополнительного и среднего профессионального образования. Азы современной профессии получат 1400 человек.
На реализацию нового образовательного проекта в 2024 году из областного бюджета направят 67 млн рублей.


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