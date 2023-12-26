«Гадость склонна к размножению»: глава волгоградского СЖР Черепахин об опасном хайпе СМИ и лицемерных морализаторах

Иногда, чтобы раскачать общество достаточно пары фотографий, кричащего заголовка и субъективной трактовки какого-либо события или фразы, выдернутой из общего контекста. Опубликованную в Telegram-каналах информацию нередко, не проверив, подхватывают отдельные СМИ в надежде на рейтинг и хайп, а по итогу погоня за просмотрами зачастую приводит к катастрофе в прямом и переносном смысле.

Именно в такую ситуацию попали журналисты ГТРК «Волгоград-ТРВ», которые в частном порядке провели тематическую вечеринку, представ на ней в непривычных для зрителя образах киногероев. Мероприятие никак не анонсировалось и не освещалось, но несколько снимков, опубликованных на личной странице в социальной сети одной из сотрудниц телеканала, оказались в распоряжении Telegram-канала «Остров свободы». Тут же шутливая костюмированная вечеринка, в которой админы канала и пара волгоградских СМИ, включив живое воображение, разглядели элементы БДСМ (здесь надо, видимо, быть узкими специалистами, чтобы это все-таки разглядеть), стала поводом для публичной травли и даже увольнения трех сотрудников гостелерадиокомпании.

Одним из тех, кто сегодня встал на защиту журналистов и их права на частную жизнь, стал медиаменеджер, председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.

— Все произошедшее — это более чем перегиб. Я не считаю эту ситуацию нормальной. Происходит осознанная травля и практически пропаганда социальной розни, желание похайповать на «горячей» теме. Если бы информацию не стали тиражировать средства массовой информации, то, конечно, такого масштаба мы бы и не увидели. Ведь именно СМИ формируют основную информационную повестку. Никакой анонимный канал не способен вызвать такой резонанс, привести к подобному скандалу, — отмечает Черепахин. — Это болезненная ситуация не только в журналистике, но и в самом обществе. И в данной ситуации, мы обсуждали это с двумя редакциями, существует оценка эффективности медиа, которая заключается практически только в одном — высоком трафике. Эта система приводит к подобным последствиям, когда ради хайпа наносится вред. А в данном случае конкретным людям вред нанесен. Любая гадость и глупость склонна к размножению. Увы, но это так. Броский заголовок, намеренно подобранная подпись к фотографии. И мы видим то, что видим.

Впрочем, не оставляя надежд, медиаменеджер не исключает, что «главные редакторы тех изданий, которые стали тиражировать информацию из анонимного канала, просто недооценили, насколько это будет болезненным».

— Это вопрос ответственности за информацию, которую несет медиа. Неумение отличать анонимный источник от официально зарегистрированного, — рассуждает Черепахин. — Желательно, чтобы главный редактор нес просветительскую, воспитательную функцию, но, если он это будет делать в сегодняшних реалиях, то его через месяц уволят. Здесь важно искать баланс между интересами издания с точки зрения трафика, но с другой стороны необходимо писать так, чтобы не вредить конкретным людям.

На вопрос журналистов «Высоты 102», стоит ли уволенным сотрудникам ГТРК бороться за свои права и восстанавливаться на работе, Вячеслав Черепахин ответил следующее:

— Я не адвокат, не могу давать советов, что сейчас точно стоит или не стоит делать уволенным сотрудникам, но одно могу сказать точно – Союз журналистов Волгоградской области, правовой отдел готов оказать всю посильную помощь и подключиться к решению проблемы. Будем помогать.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России уверен, что борьба с анонимностью в Telegram ни к чему не приведет.

— Анонимность – это природная часть Telegram. С ней бороться равносильно, что сопротивляться ветру. Дело не столько в анонимности, сколько в ответственности за слова, которые пишут авторы каналов, — отмечает Вячеслав Черепахин. — Как говорится, ничто не ново под луной. К сожалению, негодяев, лицемерных морализаторов, любителей скандалов на пустом месте меньше не становится. Они являются частью нашего общества.

Политолог Александр Сайгин, добавим, также не остался в стороне от этой темы. Рассуждая об ответственности за слова, он полагает, что уже экс-сотрудникам ГТРК не мешало бы подумать о судебных исках.

— Если кто не помнит, то у нас есть ст. 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уволенные сотрудники ВГТРК вправе и, если хотите, должны применить ее ко всем, кто вчера занимался несправедливым шеймингом, — говорит Сайгин. — Возможно, компенсации по этим искам будут выше, чем их годовые зарплаты. Раз у нас тут некоторые части общества за мораль и нравственность взялись, то надо не забывать, что эта палка имеет два конца. И люди, употребляющие эпитеты «проститутка», «развратница» и так далее вполне могут понести справедливое наказание.





Фото: архив ИА «Высота 102»

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