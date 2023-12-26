Общество

«Гадость склонна к размножению»: глава волгоградского СЖР Черепахин об опасном хайпе СМИ и лицемерных морализаторах

Общество 26.12.2023 18:56
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26.12.2023 18:56

Иногда, чтобы раскачать общество достаточно пары фотографий, кричащего заголовка и субъективной трактовки какого-либо события или фразы, выдернутой из общего контекста. Опубликованную в Telegram-каналах информацию нередко, не проверив, подхватывают отдельные СМИ в надежде на рейтинг и хайп, а по итогу погоня за просмотрами зачастую приводит к катастрофе в прямом и переносном смысле. 

Именно в такую ситуацию попали журналисты ГТРК «Волгоград-ТРВ», которые в частном порядке провели тематическую вечеринку, представ на ней в непривычных для зрителя образах киногероев. Мероприятие никак не анонсировалось и не освещалось, но несколько снимков, опубликованных на личной странице в социальной сети одной из сотрудниц телеканала, оказались в распоряжении Telegram-канала «Остров свободы». Тут же шутливая костюмированная вечеринка, в которой админы канала и пара волгоградских СМИ, включив живое воображение, разглядели элементы БДСМ (здесь надо, видимо, быть узкими специалистами, чтобы это все-таки разглядеть), стала поводом для публичной травли и даже увольнения трех сотрудников гостелерадиокомпании.  

Одним из тех, кто сегодня встал на защиту журналистов и их права на частную жизнь, стал медиаменеджер, председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин.  

Все произошедшее — это более чем перегиб. Я не считаю эту ситуацию нормальной. Происходит осознанная травля и практически пропаганда социальной розни, желание похайповать на «горячей» теме. Если бы информацию не стали тиражировать средства массовой информации, то, конечно, такого масштаба мы бы и не увидели. Ведь именно СМИ формируют основную информационную повестку. Никакой анонимный канал не способен вызвать такой резонанс, привести к подобному скандалу, — отмечает Черепахин. — Это болезненная ситуация не только в журналистике, но и в самом обществе. И в данной ситуации, мы обсуждали это с двумя редакциями, существует оценка эффективности медиа, которая заключается практически только в одном — высоком трафике. Эта система приводит к подобным последствиям, когда ради хайпа наносится вред. А в данном случае конкретным людям вред нанесен. Любая гадость и глупость склонна к размножению. Увы, но это так. Броский заголовок, намеренно подобранная подпись к фотографии. И мы видим то, что видим.  

Впрочем, не оставляя надежд, медиаменеджер не исключает, что «главные редакторы тех изданий, которые стали тиражировать информацию из анонимного канала, просто недооценили, насколько это будет болезненным».

Это вопрос ответственности за информацию, которую несет медиа. Неумение отличать анонимный источник от официально зарегистрированного, — рассуждает Черепахин. — Желательно, чтобы главный редактор нес просветительскую, воспитательную функцию, но, если он это будет делать в сегодняшних реалиях, то его через месяц уволят. Здесь важно искать баланс между интересами издания с точки зрения трафика, но с другой стороны необходимо писать так, чтобы не вредить конкретным людям. 

На вопрос журналистов «Высоты 102», стоит ли уволенным сотрудникам ГТРК бороться за свои права и восстанавливаться на работе, Вячеслав Черепахин ответил следующее: 

— Я не адвокат, не могу давать советов, что сейчас точно стоит или не стоит делать уволенным сотрудникам, но одно могу сказать точно – Союз журналистов Волгоградской области, правовой отдел готов оказать всю посильную помощь и подключиться к решению проблемы. Будем помогать. 

Председатель регионального отделения Союза журналистов России уверен, что борьба с анонимностью в Telegram ни к чему не приведет. 

Анонимность – это природная часть Telegram. С ней бороться равносильно, что сопротивляться ветру. Дело не столько в анонимности, сколько в ответственности за слова, которые пишут авторы каналов, — отмечает Вячеслав Черепахин. — Как говорится, ничто не ново под луной. К сожалению, негодяев, лицемерных морализаторов, любителей скандалов на пустом месте меньше не становится. Они являются частью нашего общества. 

Политолог Александр Сайгин, добавим, также не остался в стороне от этой темы. Рассуждая об ответственности за слова, он полагает,  что уже экс-сотрудникам ГТРК не мешало бы подумать о судебных исках. 

Если кто не помнит, то у нас есть ст. 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уволенные сотрудники ВГТРК вправе и, если хотите, должны применить ее ко всем, кто вчера занимался несправедливым шеймингом, — говорит Сайгин. — Возможно, компенсации по этим искам будут выше, чем их годовые зарплаты. Раз у нас тут некоторые части общества за мораль и нравственность взялись, то надо не забывать, что эта палка имеет два конца. И люди, употребляющие эпитеты «проститутка», «развратница» и так далее вполне могут понести справедливое наказание.


Фото: архив ИА «Высота 102» 

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