Событие года: ВГИИК провел яркую Неделю науки и творчества





Педагоги института искусств (ВГИИК) провели больше 80 мероприятий на сценических площадках Волгоградской области, включая филиал колледжа искусств в Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», более тысячи зрителей посетили концерты, творческие встречи, мастер-классы, ремесленные мастерские в рамках Недели науки и творчества, проходившей с 4 по 8 декабря.

На открытии Недели науки и творчества, сообщают во ВГИИКе, состоялось выступление камерного оркестра под управлением С.В.Шитова и студенческого симфонического оркестра под руководством А.С. Туаева. Кроме того, в ходе церемонии открытия работникам вуза вручили дипломы «Почетного профессора ВГИИК» за многолетнюю и плодотворную работу в Год педагога и наставника.

– Для учеников гимназий №4 и №5, лицея №6, школы №130, Волгоградской организации ветеранов, областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, других образовательных учреждений и общественных организаций прошла серия концертов, – рассказывают в Волгоградском госинституте искусств. – Никого не оставил равнодушным концерт вокальной музыки «Будьте счастливы, люди», который проходил в библиотеке им. М.Горького, а также концерты духового оркестра «Серебряные трубы» и фольклорных коллективов «Поехал казак на службу».





Программа камерного оркестра «Времена года», эстрадный вечер кафедры режиссуры «Магия режиссуры», концерт фортепианной музыки «Зимняя сказка» и концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Гурилёва, раскрыли красоту музыкальных произведений отечественных композиторов.

Важным арт-событием стал XI Всероссийский с международным участием конкурс молодых вокалистов «Орфей», история которого началась в 2004 году.

– В конкурсе приняли участие вокалисты из Барнаула, Кемерово, Астрахани, Ростова на Дону, Белгорода, Саратова, а также из Китайской народной республики и Узбекистана, – сообщают в ВГИИКе. – Авторитетное жюри в лице доцентов и профессоров Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова и ВГИИК справедливо оценило яркие выступления участников.





В ходе Недели науки и творчества, проведенной ВГИИКом, в регионе прошли не только яркие концерты и конкурс. Преподаватели и студенты также приняли участие в научно-практической конференции «Проблемы отечественного вокально-хорового исполнительства», ежегодной конференции «Мировое философско-историческое и литературное наследие в аспекте патриотического воспитания молодежи». Особое внимание было уделено новым перспективам развития профессиональных направлений подготовки специалистов в сфере культуры и искусств.

На круглом столе «Национальные системы образования» вуза поделились своими исканиями и идеями, определив дальнейшие направления научно-исследовательской деятельности. Научно-практическая конференция «Великая Отечественная война и Сталинградская битва в социокультурном пространстве России и мира», на которой присутствовал председатель комиссии Общественной палаты Волгограда по социальной политике, Почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик, раскрыла новые пути исследования студентами и педагогами ВГИИК ранее неизвестных произведений поэтов, писателей и композиторов фронтового Сталинграда.





Закрытие Недели науки и творчества проходило сразу на двух площадках: на сцене главного корпуса ВГИИК, где прозвучали произведения великих классиков в исполнении оркестра народных инструментов (руководитель профессор А.В. Солянкин) и академического хора (руководитель профессор М.И. Котова), и филиала колледжа искусств в Камышине.

– Я уверен, многие со мной согласятся, что культура и искусство в городе за последние время стали на уровень выше. И сегодняшний концерт тому еще одно подтверждение! Желаю всем мирного неба над головой и творческого процветания, – с такими словами к студентам и преподавателям института обратился на церемонии почетный житель Волгограда Александр Струков.



