Улица Хрустальная в Волгограде неожиданно стала белоснежно-ледяной

Коммунальное происшествие добавило колорита улице Хрустальной в Волгограде, которая в бесснежном городе за несколько дней стала белой и непроходимой из-за ледяных торосов, передает V102.RU.

– Это единственная дорога, соединяющая поселок Вишневая балка с цивилизацией. Пешком пройти вообще нельзя. В школу, детский сад, кто идёт пешком, попасть невозможно, – рассказали информагентству местные жители. – Из двух полос дорога превратилась в одну колею, встречные машины разъехаться не могут. Вода течет просто рекой, которая сразу замерзает.

По словам жителей, они звонили в коммунальные службы и администрацию Краснооктябрьского района, но ликвидировать порыв никто не спешит.





В «Концессии водоснабжения» информагентству сообщили, что по указанному адресу было проведено обследование, которое выявило, что сети на балансе организации не состоят. Информация о данной ситуации была направлена профильным специалистам в администрацию Волгограда.

– На улице Хрустальная был выявлен засор на участке дренажной системы из-за чего и произошел излив на рельеф и проезжую часть. Засор уже ликвидировали. Дорожники сейчас обрабатывают проезжую часть реагентами от гололедицы, – сообщили в свою очередь V102.RU в мэрии.

Фото: читатели ИА «Высота 102»