Общество

«Соломку уже постелили»: в МБУ «Северное» подготовили приют для бездомных животных к зимовке

Общество 30.11.2023 16:47
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30.11.2023 16:47



В муниципальном приюте временного содержания бездомных животных МБУ «Северное» закончены приготовления к зимнему периоду, что должно обеспечить комфортное пребывание четвероногих питомцев в период карантина и проведения стерилизации. По словам главного ветеринарного врача учреждения Гули Горбуновой, в пункт уже привезена партия кормов в количестве 20 тонн, которой должно хватить для кормления собак в холодные месяцы. 



– Нам удалось найти поставщика универсального корма для собак, который подходит как для взрослых особей, так и для щенков, – пояснила V102.RU специалист. – Наши питомцы уже его опробовали, и, судя по хорошему аппетиту, по достоинству оценили.
При этом традиционный рацион питания в пункте временного содержания бездомных животных удается разбавлять в том числе и благодаря волонтерам. Зоозащитники, помимо специализированного питания для щенков, привозят в учреждение хлебную продукцию, которой разбавляют собачью тушенку, а также крупные мясные мослы. После рубки сахарные косточки становятся самым любимым лакомством для обитателей вольеров.


А щенки с нетерпением ждут теплой мясной кашки, которой удается их порадовать благодаря тем же волонтерам, наладившим поставки остатков детских завтраков и обедов из дошкольных учреждений.

– В холодное время года щенки получают усиленное питание, – пояснила Гуля Горбунова. – Перерывы между кормлениями минимальные – три-четыре часа.


МБУ «Северное» закупило также несколько тонн соломы, которая используется для подстилки в вольерах и регулярно меняется на свежую. Летом собакам она не нужна – прохладу в вольерах создают с помощью постоянных моек полов, а зимой солома дает дополнительное тепло.  


Произошли перестановки и с «населением» питомника. Самых маленьких обитателей переселили из «детской» зоны в вольеры с теплыми будками – пока из-за дождей и грязи на игровой площадке малышам неуютно. Совсем крошечные питомцы будут жить в тепле и сытости до наступления возраста, когда уже можно будет проводить операции по стерилизации. Уже прооперированных бездомышей после заживления швов выпустят в среду обитания. 

Но на свободе окажутся не все из них. Недавно питомник пополнился еще двумя питомцами – американским питбультерьером Ягу и алабаем Зевсом, которые покусали членов семьи владельцев. 


От Зевса после произошедшего хозяин отказался. А у Ягу, который уже прошел процедуру кастрации, есть шанс вернуться в семью. Ведь после таких операций животные становятся более спокойными и покладистыми. 

– Животных, проявивших  агрессию, вы не возвращаем на улицы Волгограда, а оставляем их здесь, – рассказывает главный ветеринарный врач учреждения. – И наш опыт показывает, что таких собак можно «исправить». Очень часто бывает, что их агрессия исчезает после того, как они понимают, что человек, который их кормит, ухаживает за ними, не собирается причинять им зло.


Между тем, в  этом году процедуры стерилизации в пункте содержания бездомных животных МБУ «Северное» прошли более 4 тысяч питомцев. На следующий год по муниципальному заданию сотрудники учреждения должны отловить и стерилизовать 5 тысяч животных. Всего за три года работы программы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возвращение в среду) в муниципальном учреждении такую процедуру прошли 17 тысяч бездомышей. 

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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