Общество

Волгоград и Волжский оказались в хвосте рейтинга качества жизни

Общество 21.11.2023 08:34
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21.11.2023 08:34


Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ невысоко оценили два крупных города Волгоградской области в рейтинге качества жизни по итогам 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, Волгоград и Волжский оказались в последней, третьей группе мегаполисов, в которых «требуются усилия по повышению качества жизни».
Эксперты разделили российские города по трем группам – с высоким качеством жизни, с достаточно высоким качеством, а также выделили отдельный блок, куда и  вошли два города региона.
Города с самым высоким качеством жизни – это Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут, Казань. Например, в Москве итоговый балл, определяющий качество жизни, составляет 85,3. Качество жизни в городах третьей группы эксперты в баллах не оценивали. Кроме Волгограда и Волжского, в аутсайдеры записали Астрахань, Читу, Якутск, Омск, Архангельск и другие мегаполисы. Всего в этой группе 25 городов.
Эксперты проанализировали качество жизни по нескольким показателям: уровень материального благополучия, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, экология, уровень жалоб на образовательные учреждения, деструктивного поведения, доступность культурных ценностей и качественного образование, состояние дорожного хозяйства и работа общественного транспорта, оценка работы городских властей в сфере экономики и городской социальной среды, условия ведения бизнеса, возможности для инновационного развития, уровень удовлетворенности работой ЖКХ, конфликтность в общественных отношениях, тревожность населения.

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