Волгоград и Волжский оказались в хвосте рейтинга качества жизни

Эксперты разделили российские города по трем группам – с высоким качеством жизни, с достаточно высоким качеством, а также выделили отдельный блок, куда и вошли два города региона.
Эксперты проанализировали качество жизни по нескольким показателям: уровень материального благополучия, доступность жилья, качество медицинского обслуживания, экология, уровень жалоб на образовательные учреждения, деструктивного поведения, доступность культурных ценностей и качественного образование, состояние дорожного хозяйства и работа общественного транспорта, оценка работы городских властей в сфере экономики и городской социальной среды, условия ведения бизнеса, возможности для инновационного развития, уровень удовлетворенности работой ЖКХ, конфликтность в общественных отношениях, тревожность населения.