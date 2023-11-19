На Мамаевом кургане в Волгограде прозвучали залпы фейерверка

Общество 19.11.2023 20:55
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19.11.2023 20:55
Фейерверк на Мамаевом кургане завершил программу мероприятий, приуроченных к 81-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, которые прошли сегодня, 19 ноября, в Волгограде.
Даже ледяной пронизывающий ветер не отпугнул ни волгоградцев, ни гостей города, который пришли сегодня на главную высоту России, чтобы увидеть инсталляцию «Свет Великой Победы» и фейерверк.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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