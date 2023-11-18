В Волгоградской области 3,4 тысячи одиноких матерей получают пособия

Пособия на ребенка в Волгоградской области получают 3432 матери-одиночки, которые в общей сложности воспитывают 4823 ребенка. Об этом V102.RU в сообщили в Волгоградстате. Впервые в октябре текущего года такие пособия были назначены еще на 27 детей.

В целом в Волгоградской области пособия на ребенка от 0 до 16 (18) лет в октябре получили 12747 человек на 19203 ребенка, в том числе впервые – на 234 ребенка.

В базовом размере пособие на детей получает большая часть льготников - 5282 человека. В данной категории пособие назначено на 6913 детей.

Среди многодетных семей получателями пособия стали 3970 родителей, которые воспитывают 7399 детей.

Фото из архива ИА «Высота 102»