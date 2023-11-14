Общество

Волго-Донской судоходный канал прекратит пропуск судов с 1 декабря

Общество 14.11.2023 21:28
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14.11.2023 21:28


Навигация на Волго-Донском судоходном канале, который проходит в Волгоградской и Ростовской областях, завершится 1 декабря. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

Согласно распоряжению Росморречфлота, для шлюзов №№1-15, Николаевского и Константиновского гидроузлов сроки окончания работы установлены на 27 ноября текущего года.

- Учитывая значительный объем работ по реконструкции и капитальному ремонту гидросооружений, выпуск транзитных судов из бассейна будет осуществляться до 24:00 1 декабря 2023 г., - сообщили в управлении.

Напомним, что шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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