Волго-Донской судоходный канал прекратит пропуск судов с 1 декабря

Навигация на Волго-Донском судоходном канале, который проходит в Волгоградской и Ростовской областях, завершится 1 декабря. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

Согласно распоряжению Росморречфлота, для шлюзов №№1-15, Николаевского и Константиновского гидроузлов сроки окончания работы установлены на 27 ноября текущего года.

- Учитывая значительный объем работ по реконструкции и капитальному ремонту гидросооружений, выпуск транзитных судов из бассейна будет осуществляться до 24:00 1 декабря 2023 г., - сообщили в управлении.

Напомним, что шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»