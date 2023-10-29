В хуторе Волгоградской области нашли останки погребенных 4800 лет назад древних людей





Уникальные находки сделали археологи в Киквидзенском районе Волгоградской области - в могильных курганах нашли захороненные останки людей, живших 4800 лет назад или 2800-2500 лет до нашей эры . Об этом, передает V102.RU, сообщил главный редактор газеты «Нива» Александр Бородай на страницах районки. Уникальные находки сделали археологи в Киквидзенском районе Волгоградской области - в могильных курганах нашли захороненные останки людей, живших 4800 лет назад или 2800-2500 лет до нашей эры . Об этом, передает V102.RU, сообщил главный редактор газеты «Нива» Александр Бородай на страницах районки.





Справка. Ямная культура датируется возрастом (3300-2600 до н.э.) и является древней археологической культурой, существовавшей в эпоху позднего медного – раннего бронзового веков. Ее представители были расселены по территории от Южного Приуралья в восточной части до Днестра на западной, на юге от Предкавказья до Среднего Поволжья на севере и занимались кочевым скотоводством. Единственным сохранившимся до наших дней типом памятников, по которым можно судить о присутствии представителей ямной культуры – это подкурганные погребения. Хоронили людей в больших прямоугольных ямах. Погребенных укладывали в вытянутом положении на спине с согнутыми в ногах коленями, иногда в скорченном положении на боку. Умерших часто посыпали красной охрой и обкладывали известью. Малочисленность инвентаря в погребениях, по всей видимости, связана с особенностями идеологических представлений, в соответствии с которыми в потусторонний мир умершего должны были сопровождать только определенные вещи. Ямная культура датируется возрастом (3300-2600 до н.э.) и является древней археологической культурой, существовавшей в эпоху позднего медного – раннего бронзового веков. Ее представители были расселены по территории от Южного Приуралья в восточной части до Днестра на западной, на юге от Предкавказья до Среднего Поволжья на севере и занимались кочевым скотоводством. Единственным сохранившимся до наших дней типом памятников, по которым можно судить о присутствии представителей ямной культуры – это подкурганные погребения. Хоронили людей в больших прямоугольных ямах. Погребенных укладывали в вытянутом положении на спине с согнутыми в ногах коленями, иногда в скорченном положении на боку. Умерших часто посыпали красной охрой и обкладывали известью. Малочисленность инвентаря в погребениях, по всей видимости, связана с особенностями идеологических представлений, в соответствии с которыми в потусторонний мир умершего должны были сопровождать только определенные вещи.

Уже установлено, что погребения в районе хутора Ширяевский относятся к эпохе бронзового века. Только после научных исследований можно будет узнать, к какой народности относятся погребённые, а антропологи смогут назвать причину смерти усопших. Уже установлено, что погребения в районе хутора Ширяевский относятся к эпохе бронзового века. Только после научных исследований можно будет узнать, к какой народности относятся погребённые, а антропологи смогут назвать причину смерти усопших.

Ранее,

Ранее, напомним, на территории промзоны в Волжском были обнаружены сокровища сарматов.

Человеческие скелеты обнаружили при проведении работ по прокладке подземного кабеля около хутора Ширяевский. Так как работы проводились на месте могильных курганов, то сначала строители должны были убедиться, что не затронут захоронения. Но удивительные находки не заставили себя ждать. Только в одном кургане было обнаружено 16 погребений ямной культуры.