Общество

«Сворачивался в шарик и притворялся мёртвым»: в Волгограде спасают тяжелораненого коршуна

Общество 08.10.2023 09:01
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08.10.2023 09:01

В волгоградском приюте «Птичий остров» выхаживают истощенного коршуна с закрытым переломом крыла. Из-за тяжелой травмы хищник уже никогда не вернется в природу, однако после восстановления он поселится в  вольере со своими сородичами, сообщает V102.RU. 

— В конце сентября Шарыча нашли в Волгоградской области. Он бродил около воды и даже внешне выглядел нездоровым. Выше того участка была дорога, на которой птицу, по всей видимости, сбили. Упав, она скатилась с возвышения и оказалась рядом с водоемом, —  рассказывает руководитель реабилитационного центра диких животных «Птичий остров» Алина Ерина. — В природе коршун с такой травмой обречен на смерть — со сломанным крылом он попросту не сможет охотиться. 


В Волгоград раненого «пациента» привезли в тяжелом состоянии. Киль голодной и исхудавшей птицы был острым, как лезвие. Спасать её сломанное крыло было уже поздно.

— Подобные операции можно делать в первые несколько  суток после получения травмы. Ветеринары вставляют специальный стержень в полые кости птиц, все зачищают и зашивают. Но здесь важно успеть до начала разложения костей и ткани. У нашего Шарыча перелом был старым, поэтому проводить операцию было поздно. Сейчас мы даем ему антибиотики и витамины. Птица хорошо кушает, и шансов на нормальную спокойную жизнь в приюте у него достаточно много, — отмечает реабилитолог. — Никаких опасений его состояние уже не вызывает. После восстановления коршун переедет в  вольер к другим птицам. Мы назвали его Шарычем, потому что в отличие от своих сородичей, которые поступали к нам и с более тяжелыми травмами, он не дрался, а сворачивался шариком и притворялся мертвым, чтобы его только не трогали. Кстати, в момент крайней опасности коршуны действительно притворяются мертвыми. Наш первый коршун Коржик таким вот образом сбежал с хирургического стола. Пока врач отлучился, чтобы позвонить нам и сказать, что мы привезли ему мертвую птицу, этот актер совершил побег. Вскоре нам перезвонили и сказали: «Все нормально. Мы его поймали».


Соседями спасенного Шарыча в скором времени станут семеро своенравных коршунов. У каждого из них — своя история. Коржика привезли в «Птичий остров» со  сломанным крылом. А жизнь Сарыни изменил счастливый случай.

— Красный коршун Сарынь сидела у человека на цепи и  лишь случайно смогла с неё сорваться. Птицу подобрали на дороге в Ростовской области. Металлическое кольцо так плотно прилегало к ее лапе, что со временем просто вросло в кость, — вспоминает волгоградка. — Врачам пришлось его выпиливать, и мы опасались, что Сарыни придется удалять всю лапу. К счастью, обошлось. После года лечения наша красавица стала полуручной. 

Впрочем, волгоградские реабилитологи не ждут особой нежности от хищных птиц. Если грозные охотники не нападают на своего спасителя, то уже проявляют к нему свое внимание и почтение.

— Коршуны — мои любимые птицы. Они не проявляют злобы и агрессии и могут мирно сосуществовать друг с другом, — делится Арина Ерина. —  А вот со мной они могут драться (смеется). Например, Зырь и Чёнадо до сих пор встречают меня беспокойно и вопрошают: «Зачем пришла? Чего хочешь?». Собственно, именно поэтому и кличка Чёнадо. Несмотря на свой строптивый характер, эти приятели очень смешные. Взъерошенные, немного несуразные — без слез на них просто не взглянешь.

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: «Птичий остров» 

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