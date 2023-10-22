Общество

В Волгоградской области обещают резкое потепление и снег

Общество 22.10.2023 08:08
0
22.10.2023 08:08


В Волгоградской области синоптики обещают резкое потепление на новой неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные погодных сервисов, при этом не исключено выпадение первого снега. 

— В понедельник, 23 октября, по региону днем без сильных осадков. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °С, при прояснении столбики термометров опустятся до -2 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а местами до +21 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Вторник, 24 октября, принесет с собой местами небольшие дожди вместе с юго-западным ветром со скоростью 7-12 м/с. Ночью по области +7...+12 °С; днем +8...+13 °С, местами до +18 °С.

В Волгограде завтра, 23 октября, без существенных осадков. Ветер южного направления 7-12 м/с. В ночной период +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.

— Ко вторнику в областном центре установится облачная с прояснениями погода. Ночью осадки маловероятны. В утренние и дневные часы пройдет кратковременный дождь. Ветер западного направления 7-12 м/с. Ночью по городу +10...+12 °С, днем +11...+13 °С, — уточнили волгоградские синоптики.  

По данным сервиса Gismeteo, с 23 по 29 октября в Волгограде будет облачно и пройдут осадки, в том числе в виде снега. Сильный снег с дождем прогнозируют к концу недели — в пятницу, 27 октября. Самым теплым днем новой недели окажется понедельник, 23 октября. В эти стуки температура днем поднимется до +15 °С. Самыми холодными станут четверг и воскресенье. В эти дни дневная температура не поднимется выше +5 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.10.2023 08:51
Общество 22.10.2023 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 22:40
Общество 21.10.2023 22:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 21:51
Общество 21.10.2023 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 20:18
Общество 21.10.2023 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 18:04
Общество 21.10.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 17:17
Общество 21.10.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 16:37
Общество 21.10.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 16:10
Общество 21.10.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 15:36
Общество 21.10.2023 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 14:54
Общество 21.10.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 14:07
Общество 21.10.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 11:54
Общество 21.10.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 10:43
Общество 21.10.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 10:24
Общество 21.10.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 09:50
Общество 21.10.2023 09:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:30
В Волгограде утром на перекрестке сгорела легковушка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Волгоградские ватерполисты с переменным успехом завершили тур СуперлигиСмотреть фотографии
08:51
«Я здесь с моими братцами»: оскорбивший волгоградских болельщиков Василий Уткин прилетел на финал МФЛСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области обещают резкое потепление и снегСмотреть фотографии
22:40
Волгоградцы обсуждают россыпь световых лучей в небеСмотреть фотографии
21:51
В Волжском из-за реконструкции ж/д станции изменится проход к поездамСмотреть фотографии
20:46
Волгоградка Виктория Дудакова одолела американку в смешанных единоборствах в ОАЭСмотреть фотографии
20:18
Два населенных пункта в Волгоградской области закрыли на карантин из-за бешенстваСмотреть фотографии
18:39
Под Волгоградом мужчина задохнулся от газов своего автоСмотреть фотографии
18:04
Росстат увидел позитив в демографической картине Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Мэрия Волгограда объяснила, куда жаловаться при отсутствии теплаСмотреть фотографии
16:37
В Волгоград из ЛНР привезли на обследование 8-летнего ребенка с ДЦПСмотреть фотографии
16:10
Из Волгоградской области выдворят за границу 72 иностранцаСмотреть фотографии
15:36
«Приходило какое-то отупение»: волгоградки рассказали, как побороли жуткую зависимость от едыСмотреть фотографии
14:54
Семья военного из Волгоградской области признана лучшей в РоссииСмотреть фотографии
14:07
Привокзальную площадь в центре Волгограда закрыли для транспортаСмотреть фотографии
12:38
Собаки покусали ребенка на территории школы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде таксист распылил баллончик в лицо пассажирке. Возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:54
Обнаруженные под Волгоградом сокровища сарматов перевезли в лабораториюСмотреть фотографии
11:12
Компания молодежи попала в ДТП под Волгоградом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:43
Здесь барды не поют: набережная имени Высоцкого в Волгограде стала небезопаснойСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на час закроют «горбатый» мост через ВДСКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе в 2013 годуСмотреть фотографии
09:17
Молодой водитель насмерть сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области с 23 октября начнут отключать телевидениеСмотреть фотографии
08:24
Желтый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Волгоградский «Каустик» уволил главного тренера из-за серии пораженийСмотреть фотографии
21:29
Выпавший из окна гостиницы в Волгоградской области мужчина умер в больницеСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области исчез мужчина с потерей памятиСмотреть фотографии
19:49
Участник СВО сорвал погоны с полицейского в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 