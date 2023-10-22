В Волгоградской области обещают резкое потепление и снег

В Волгоградской области синоптики обещают резкое потепление на новой неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные погодных сервисов, при этом не исключено выпадение первого снега.

— В понедельник, 23 октября, по региону днем без сильных осадков. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °С, при прояснении столбики термометров опустятся до -2 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а местами до +21 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Вторник, 24 октября, принесет с собой местами небольшие дожди вместе с юго-западным ветром со скоростью 7-12 м/с. Ночью по области +7...+12 °С; днем +8...+13 °С, местами до +18 °С.

В Волгограде завтра, 23 октября, без существенных осадков. Ветер южного направления 7-12 м/с. В ночной период +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.

— Ко вторнику в областном центре установится облачная с прояснениями погода. Ночью осадки маловероятны. В утренние и дневные часы пройдет кратковременный дождь. Ветер западного направления 7-12 м/с. Ночью по городу +10...+12 °С, днем +11...+13 °С, — уточнили волгоградские синоптики.

По данным сервиса Gismeteo, с 23 по 29 октября в Волгограде будет облачно и пройдут осадки, в том числе в виде снега. Сильный снег с дождем прогнозируют к концу недели — в пятницу, 27 октября. Самым теплым днем новой недели окажется понедельник, 23 октября. В эти стуки температура днем поднимется до +15 °С. Самыми холодными станут четверг и воскресенье. В эти дни дневная температура не поднимется выше +5 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»