Общество

Бочаров пригрозил санкциями волгоградцам, живущим не «по-людски»

Общество 17.10.2023 11:57
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17.10.2023 11:57


Губернатор Волгоградской области 17 октября побывал на реке Ахтубе, где в эти дни ведутся работы по расчистке русла. В ходе выездного совещания Андрей Бочаров сообщил, что регионом подготовлены и направлены предложения для федеральной программы по реабилитации водоемов. Отдельно, сообщает ИА «Высота 102», волгоградский губернатор остановился на проблеме засорения природных территорий. Андрей Бочаров отметил огромное количество мусора на берегах Ахтубы. 

В числе вопросов, которые требуют особого внимания, – профилактика захламления территорий, – сказал Андрей Бочаров в ходе общения с коллегами. – Антропогенная нагрузка огромная: здесь живет большое количество людей, очень много отдыхающих. К сожалению, не все добропорядочны. Мы сейчас специально проехали по берегу реки — везде мусор. Он же не с Луны, не с Марса. 

После этих слов губернатор обратился к жителям и гостям региона: «Ведите себя по-людски. Отдыхаете на берегу – уберите за собой. Пластик валяется везде, бутылки плавают – это ненормально. Мы усилим контроль за этими вопросами, будем вводить определенные санкции. Вопросы экологии очень важны. Необходимы поиски баланса: с одной стороны мы должны обеспечить жизнь и деятельность большого количества жителей, предприятий, с другой — защитить природу».

По словам Андрея Бочарова, вопросы развития природных парков на территории Волгоградской области имеют особое значение. До конца года, по его словам, будет сформировано отдельное предложение по упорядочению их работы с созданием профильной структуры.

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