Общество

В Волгограде растет число подключенных к теплу домов

Общество 15.10.2023 17:32
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15.10.2023 17:32


Сегодня, 15 октября, по состоянию на 17.00 тепло поступает в 5346 многоквартирных домов Волгограда с централизованной системой теплоснабжения. Об этом V102.RU сообщили в ООО «Концессии теплоснабжения». По состоянию на вчерашний день таких домов было 3760.

В работу запущены 103 котельные, в том числе 35 сезонных, работающих на подачу теплоносителя. 

Напомним, что с 9 октября ООО «Концессии теплоснабжения» начали подтопку социальных объектов, а с 13 октября стартовал поэтапный запуск систем тепловых объектов, которые подают теплоноситель в муниципальный жилой фонд, ведомственные общежития, ТСЖ и ЖСК. Запуск тепла проходит поэтапно.

Эти работы должны завершиться к 17 октября. В этот день в Волгограде, согласно постановлению мэрии, стартует отопительный сезон.

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