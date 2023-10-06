Сотрудники ФСБ под Волгоградом почтили память погибшего в Чечне Александра Кораблева





Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области посетили Новополтавскую среднюю школу имени майора Александра Кораблева, погибшего в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 5 октября 2001 года.

– Александр прожил короткую, но интересную и содержательную жизнь. Она оборвалась в 28 лет, – вспоминают о погибшем коллеге в УФСБ России по Волгоградской области. – Он окончил школу в селе Новая Полтавка Старополтавского района Волгоградской области, в 1995 году – Волгоградский педагогический институт. Работал учителем в родной школе. С 1996 года – в органах безопасности. Служил на оперативных должностях в УФСБ России по Волгоградской области.

В служебную командировку в Чечню Александра Кораблева отправили в 2000 году как способного, перспективного офицера. Неоднократно он участвовал в специальных операциях по освобождению заложников, изъятию оружия и боеприпасов.

– 5 октября 2001 года наш коллега возглавил оперативную группу, выехавшую на разведку местности, – продолжают в волгоградском УФСБ. – При подъезде к населенному пункту Керлаюрт Грозненского района автомобиль с сотрудниками подорвался на управляемом фугасе и подвергся обстрелу. Двое военнослужащих, в том числе командир, получили тяжелые ранения. Сотрудники заняли круговую оборону и вступили в бой. Подоспевшими на помощь силами банда была рассеяна. Но, к сожалению, от полученных ранений офицер скончался на месте боестолкновения.





За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации уроженец Волгоградской области награжден орденов Мужества (посмертно).

Похоронен Александр Кораблев на кладбище в селе Новая Полтавка. В день гибели Александра Кораблева в школе, названой в его честь, ежегодно проходит линейка «Вахта памяти». Учащиеся, учителя школы и коллеги Александра, возлагают цветы на могиле погибшего при исполнении воинского долга.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области