Общество

Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храм

Общество 27.09.2023 11:51
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27.09.2023 11:51


Губернатор приграничной Ростовской области Василий Голубев посетил собор Александра Невского в Волгограде, где приложился к ковчегу с мощами святого великомученика Георгия Победоносца, передает V102.RU. Как сообщили в соборе, Василия Голубева сопровождал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

– Высокопреосвященнейший Владыка провел для высокого гостя экскурсию, рассказал о росписях собора, иконах, святынях, которые в нем находятся, – рассказали в соборе Александра Невского. – Василий Юрьевич помолился и приложился к ковчегу с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, который пребывает в эти дни в нашем городе в рамках Всероссийского молебна о Победе. Затем глава Ростовской области поднялся на колокольню, откуда смог полюбоваться открывающимся видом на историческую часть Волгограда.


Митрополит Феодор подарил ростовскому губернатору на молитвенную память икону святого благоверного князя Александра Невского.

Напомним, с 25 по 28 сентября в стенах храма Александра Невского в Волгограде проходит Всероссийский молебен о Победе русского воинства. Такие Всероссийские молебны походят в российский городах с мая текущего года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 


Программа Всероссийского молебна о Победе:

27 сентября 

13.00 — молебны у ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца;

28 сентября

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 — молебны у ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца;

16.00 — вечернее богослужение и проводы святыни.  

Фото: собор Александра Невского / ВК

 

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