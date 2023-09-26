Две допэлектрички развезут волгоградских болельщиков 27 сентября

Общество 26.09.2023 08:35
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26.09.2023 08:35
Для волгоградских болельщиков организуют два дополнительных рейса электричек. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, поезда отвезут фанатов в Красноармейский район и в Волжский по следующему расписанию.Электричка - № 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 21:41, с остановочной платформы Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 21:51, прибытием на конечную ст. Волжский в 22:34;
- № 6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 21:15, с остановочной платформы Мамаев Курган (нижняя платформа) - в 21:23, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 22:34.
Напомним, 27 сентября на Волгоград Арене состоится встреча волгоградского клуба с «Аланией» в рамках четвертого отборочного раунда пути регионов Кубка России. Начало матча - в 19-00 ч.
Фото сайта Приволжской железной дороги
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